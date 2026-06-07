Speciallärare
Järfälla kommun, Tallbohovskolan / Speciallärarjobb / Järfälla Visa alla speciallärarjobb i Järfälla
2026-06-07
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På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
På Tallbohovskolan finns det ca 400 elever i årskurs F-6. Skolan är mångkulturell och många familjer är två- eller flerspråkiga. Inom verksamheten finns också kommunal resursskola och anpassad grundskola.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-07Arbetsuppgifter
Du arbetar med elever i årskurs F-6 som behöver stöd och stimulans, både enskilt, i grupp och i klass, du bidrar till att elever når så hög måluppfyllelse som möjligt utifrån sin kapacitet. Du har ett tätt samarbete med elevhälsoteam och arbetslag. Du ger stöd och handledning till arbetslagets lärare. Du arbetar även systematiskt med skolans årshjul för screening och insatser kopplade till screeningsresultat. Du kan även självständigt behandla resultatet och analysera dessa tillsammans med årskursens lärare med syfte att anpassa undervisningen utifrån resultaten. Du har förmåga att skapa trygghet och goda relationer med elever, vårdnadshavare och pedagoger. Som speciallärare hos oss erbjuds du ett varierat arbete där du tillsammans med dina kollegor utformar en trygg lärmiljö med elevernas bästa i fokus.Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som uppfyller enligt nedan.
• legitimerad speciallärare med inriktning svenska och svenska som andra språk, läs- och skrivutveckling för årskurs f-6, det är meriterande om du även är behörig inom matematik för årskurs f-6.
• förstår, talar, läser och skriver flytande svenska
• har erfarenhet av undervisning som speciallärare
• är väl förtrogen med Lgr22
Som person är du trygg, stabil och positiv. Du är lugn och lyhörd i ditt bemötande och bygger förtroendefulla relationer till såväl elever som vuxna. Du har lätt för att samverka med andra och arbetar för att skapa ett öppet och prestigelöst samarbetsklimat där nytänkande uppmuntras och där alla tar ett gemensamt ansvar för att nå uppsatta mål. För att säkerställa kvalitet i processer planerar, organiserar och prioriterar du effektivt. Du är också kommunikativ och kan förmedla information tydligt och pedagogiskt, anpassat efter mottagare och situation.
Intervjuer kan komma att ske under annonseringstiden.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vid rekrytering för tjänster med krav på lärarlegitimation genomförs en kontroll mot Skolverkets register över legitimerade lärare och förskollärare.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330415". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla Kommun
(org.nr 212000-0043)
177 80 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Järfälla kommun, Tallbohovskolan Kontakt
Biträdande rektor
Lena Granholt lena.granholt@jafalla.se Jobbnummer
9951279