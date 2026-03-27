Speciallärare
Clockwork skolrekrytering rekryterar och bemannar all skolpersonal över hela Sverige.
Med stora upparbetade nätverk och fokus på hög kvalité har vi snabbt fått förtroende av Sveriges största utbildningsföretag och kommuner.
Vi är inte ytterligare ett bemanningsföretag, vi är Clockwork - och vi kan skola! Vi har själva bakgrund som lärare, så när ni samarbetar med oss får ni all vår kompetens på köpet.
Läs mer hur vi avlastar huvudmän i hela landet: https://clockworkpeople.se/vara-tjanster/skolbemanningochrekrytering/
Om kommunen
Vill du arbeta nära eleverna, på riktigt, i en miljö där du har tid att göra skillnad varje dag?
Hedskolan är en F-6-skola med cirka 500 elever och omkring 100 medarbetare. Den anpassade grundskolan är en liten och resursstark del av verksamheten, med cirka 15 elever i små undervisningsgrupper. Här finns förutsättningar att bygga relationer, följa elevernas utveckling över tid och se de framsteg som verkligen betyder något.
Vi arbetar tätt tillsammans med hög personaltäthet, nära stöd från elevhälsan och en kultur där vi hjälps åt i vardagen. Kollegialt lärande och utveckling är en självklar del av vårt arbete och du kommer in i en verksamhet där det finns både struktur och vilja att utvecklas vidare.
Att arbeta i Gällivare kan också innebära ett annat tempo utanför jobbet om man önskar det. Här är naturen alltid nära och vardagen passar dig söker lugn, friluftsliv eller mer tid för det som är viktigt i livet.
Kommunen erbjuder
Hos oss får du inte bara ett jobb - du får förutsättningar att vara den lärare du vill vara.
Med en undervisningstid på cirka 15-18 timmar i veckan finns det tid kvar till det som ofta saknas: planering, uppföljning och samarbete. Här arbetar du i en verksamhet med hög personaltäthet där du inte står ensam utan har kollegor och elevhälsa nära till hands.
Vi vet att en flytt är ett stort steg. Därför gör vi det möjligt att landa i lugn och ro. Du får möjlighet att komma upp på en besöksresa och uppleva både skolan och samhället innan du bestämmer dig. Väljer du att flytta hit hjälper vi dig att komma på plats, antingen genom en möblerad bostad där du kan bo utan hyra den första tiden, eller genom ekonomiskt stöd i din flytt.
Och livet här handlar inte bara om arbete. Efter arbetsdagen kan du ta dig upp på Dundret med årskort som ingår oavsett om du vill åka skidor, ta en promenad eller bara få ny energi i fjällmiljön. Vill du besöka andra delar av Gällivare gör du det enkelt med kollektivtrafiken - du får busskort att nyttja ett helt år.
För dig som vill utvecklas vidare finns också möjlighet att kombinera arbetet med studier för att nå speciallärarbehörighet.Arbetsuppgifter
Som speciallärare i den anpassade grundskolan arbetar du nära eleverna både kunskapsmässigt och socialt. Du möter elever med intellektuell funktionsnedsättning i en miljö där små grupper gör det möjligt att anpassa undervisningen på riktigt.
Du planerar, genomför och följer upp undervisningen utifrån varje elevs individuella förutsättningar. Här finns utrymme att tänka kreativt, att prova, att följa upp och att faktiskt se resultatet av ditt arbete.
Du arbetar tillsammans med elevassistenter, som du också leder i det dagliga arbetet och i nära samarbete med kollegor och elevhälsa. Du har regelbunden kontakt med vårdnadshavare och bidrar till att skapa en trygg, tydlig och meningsfull skolvardag för eleverna.
Arbetet präglas av ett lågaffektivt bemötande, struktur och ett lösningsfokuserat förhållningssätt men också av värme, tålamod och glädjen i de små och stora framstegen.Profil
Den här tjänsten passar dig som vill arbeta nära eleverna och göra verklig skillnad - varje dag!
Du är legitimerad speciallärare alternativt legitimerad lärare som vill ta steget att utbilda dig. Har du erfarenhet av målgruppen är det värdefullt, men viktigast är ditt engagemang och din vilja att utvecklas i rollen.
Du trivs i en miljö där samarbete är centralt och där du både undervisar och leder andra vuxna i det pedagogiska arbetet. Du bygger relationer med trygghet och tydlighet och har förmåga att anpassa undervisningen utifrån elevernas olika behov.
Du är lösningsfokuserad, strukturerad och ser möjligheter - både i vardagen och i varje elevs utveckling.
Kunskaper i samiska, meänkieli eller finska är meriterande då Gällivare kommun är förvaltningskommun för dessa minoritetsspråk.Så ansöker du
Denna tillsättning är i samarbete med Clockwork som sköter hela rekryteringsprocessen. Vi svarar löpande på frågor rörande tjänsten och vi kommer att göra urval och påbörja intervjuer direkt efter sista ansökningsdag.
Om du har några funderingar kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare.
För att säkerställa hållbara rekryteringar, är vi på Clockwork måna om att ha ett jämställt och inkluderande urval i samtliga av våra processer som vi hjälper våra kunder med. Med hjälp av ett brett urval och med en kompetensbaserad metodik som grund säkerställer vi att du som söker behandlas likvärdigt, jämlikt och jämställt.
Vi ser fram emot din ansökan. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17930".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
http://www.clockworkpersonal.se
Clockwork Skolbemanning & Rekrytering AB
Elin Sanfridsson elin.sanfridsson@clwork.se +46 73 351 27 68
