Speciallärare 100% sökes till Skinnefjällsskolan
Härryda kommun / Speciallärarjobb / Härryda Visa alla speciallärarjobb i Härryda
2026-01-12
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Härryda kommun i Härryda
, Kungsbacka
, Mark
eller i hela Sverige
Din arbetsplats
Välkommen till Härryda, en kommun som vågar!Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
För att möta det ökande behovet av stöd till elever utökar Härryda kommun budgeten för grundskolan. Målet är att säkerställa att alla elever har tillgång till nödvändigt stöd för att kunna fullfölja sina studier.Skinnefjällsskolan ligger i Mölnlycke och är en F-3 skola med 222 elever. Skolan har goda bussförbindelser med Borås och Göteborg. Organisationen runt varje klass är skolans grundpelare. Ett arbetslag som består av en grundskollärare, en förskollärare och en lärare i fritidshem, delar ansvaret för klassen under både skola och fritidstid, vilket skapar en stor trygghet för våra elever och vårdnadshavare.
Specialläraren ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor, specialpedagog, skolsköterska, speciallärare, skolkurator och skolpsykolog. Elevhälsoarbetet på skolan är främst främjande och förebyggande. Insatserna bygger på systematik i ett tillsammansarbete där EHT-personal och lärarna samverkar för att erbjuda eleverna tillgängliga lärmiljöer och möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.Du arbetar på organisation-, grupp- och individnivå på uppdrag av rektor, genom samverkan i elevhälsoteamet och genom det dagliga arbetet bland eleverna. Kontakt med vårdnadshavare samt rådgivning och vägledning till lärarna ingår också i ditt uppdrag.
Ditt uppdrag
• Samverka med lärare, vårdnadshavare och i det gemensamma elevhälsoarbetet· Medverka i utredningar kring elever i behov av särskilt stöd· Undervisning, enskilt eller i mindre grupp, utifrån identifierade behov i år F-1· Undervisning av elever som har extra anpassningar och särskilt stöd i år 1-3· Dokumentation av stödinsatsernas effekt· Vägledning av lärare i frågor rörande specialundervisning
Det här krävs för tjänsten
Vi söker dig som är legitimerad speciallärare eller har en lärarexamen med behörighet i årskurserna F-3 med en vidareutbildning inom specialpedagogik.Du har en systematik i ditt arbete med god struktur och förmåga att dokumentera viktiga processer.Du arbetar aktivt för att alla elever ska nå sina kunskapsmål och stöttar lärarna för att hitta lösningar i vardagen. Du har god digital kompetens och håller dig uppdaterad inom området.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Som person är du engagerad och ansvarsfull med en positiv inställning. Du är flexibel inför alla vardagliga men också långsiktiga lösningar. Du har god samarbetsförmåga. Du har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare och kollegor. I ditt pedagogiska ledarskap är du tydlig och har förmågan att skapa en god arbetsmiljö som präglas av trygghet, ansvar och respekt.Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vad vi erbjuder dig
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Övrig information
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
I den här rekryteringen använder vi oss av urvalsfrågor, ett antal frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren på frågorna används som en del i urvalet tillsammans med ditt CV. Ditt CV och svaren på frågorna ska vara formulerade på svenska.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299111". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264) Kontakt
Rektor Skinnefjällskolan
Maria Bäck maria.back@harryda.se 031-724 86 11 Jobbnummer
9678442