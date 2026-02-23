Speciallärare - anpassad grundskola
Vetlanda kommun, Grundskola / Speciallärarjobb / Vetlanda Visa alla speciallärarjobb i Vetlanda
2026-02-23
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vetlanda kommun, Grundskola i Vetlanda
, Hultsfred
eller i hela Sverige
Är du kreativ och bra på att hitta lösningar som bidrar till elevernas utveckling? Vi söker speciallärare till anpassad grundskola - och även dig som är lärare i förskola eller grundskola och som läser eller vill läsa till speciallärare med inriktning IF.
Som lärare på anpassad grundskola bedriver du en kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev och stärka hen i både kunskapsutveckling och personlig utveckling.
Din roll innebär att du:
• planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet
• samarbetar tätt med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal
• bidrar till att den pedagogiska verksamheten blir både inspirerande och utmanande
• bygger goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
Du undervisar i ämnen och ämnesområden inom anpassad grundskola. Samtliga elever i klassen följer anpassad grundskolas läroplan, antingen genom ämnen, ämnesområden eller en kombination av dessa.
Eleverna är i behov av extraordinärt stöd och av en undervisning som präglas av speciellt utformad pedagogik, lågaffektivt bemötande och social träning.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• diagnoser, syndrom och hjälpmedel
• sondmatning, toalettbesök, matning
• hantering av hjälpmedel som taklyftar och höj- och sänkbara britsar
• rullstol, permobil, ståskal och ortoser
• kommunikationsverktyg, både analoga och digitala, som du använder som en naturlig del i din undervisning
Du ingår i ett arbetslag med pedagoger och elevassistenter. Du är ansvarig pedagog i din klass och har tillgång till en specialpedagog för anpassad grundskola. Omfattningen är 80-100 procent, utifrån vad vi kommer överens om.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner. (https://vetlanda.se/formaner)
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod - att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun. Publiceringsdatum2026-02-23Kvalifikationer
• Du har examen som speciallärare med inriktning IF, eller är lärare i grundskola eller förskola.
• Erfarenhet från arbete i anpassad grundskola är meriterande.
• Vi lägger vikt vid personlig lämplighet. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306606". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vetlanda kommun
(org.nr 212000-0571) Arbetsplats
Vetlanda kommun, Grundskola Kontakt
Rektor
Camilla Karlsson camilla.karlsson@vetlanda.se 0383-975 06 Jobbnummer
9756438