Specialkock Sushi och Ramen
Ponvish Green AB / Kockjobb / Helsingborg Visa alla kockjobb i Helsingborg
2025-12-09
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ponvish Green AB i Helsingborg
Välkommen till Kitchen Floor, Helsingborgs nya matdestination - en våning upp på Helsingborg Centralstation.
Vill du vara med på resan?
Vi är en stor matdestination med fem olika kök är vårt nya koncept ( Slurp Bistro & Noodle Bar & Zen Station) med fokus på den internationella storsucceen Ramen, Sushi, Sushiburri (sushi Burrito), fantastiska Poke bowls och mumsiga friterade Gyoza dumpnings.
Vi laga mat och förbereda alla ingredienser och råvaror i ett öppet kök, allt i ett högt tempo för att släcka hungern hos våra gäster. Utöver detta så ingår det även i rollen att ta emot leverans, inventering, städning, diska, samt uppackning och påfyllning av varor.
Alltså ett jobb för någon som älskar innehållsrika arbetsdagar och serviceyrket i högt tempo.
Vad vi söker:
Vi söker någon som har många år erfarenhet av att arbeta med Sushi och Ramen restaurang, snabbmatskedja, storkök eller någon som bara älskar att jobba med serviceyrket och vill utvecklas inom branschen.
Språk: kan kommunicera i båda svenska och Engelska.
Vad vi erbjuder:
• En arbetsplats centralt i Helsingborg (ja mer centralt tror vi inte det kan bli)
• En omväxlande arbetsmiljö
• Härliga kollegor
Gillar du teamwork, utmaningar, och en vilja att prestera väl inom allt du gör? Perfekt!
Vi strävar efter att skapa den bästa arbetsplatsen som möjligt. När du inspireras av dina kollegor och har roligt på jobbet märks det av andra i din omgivning.www.kitchenfloor.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Via e-post
E-post: rekrytering.kitchenfloor@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Specialkock Sushi och Ramen". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ponvish Green AB
(org.nr 559326-4186)
Drottninghögsvägen 5 (visa karta
)
254 58 HELSINGBORG Jobbnummer
9636527