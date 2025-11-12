Specialkock för afghanska köket

SHF Malmö 01 AB / Kockjobb / Malmö
2025-11-12


Shahs Halal Food är en restaurang i Malmö som specialiserar sig på afghansk halalmat. En viktig del av vårt matkoncept är våra unika specialsåser, som vi även producerar i större skala.
Tillagning av traditionella afghanska halalrätter, särskilt med kyckling och riset.
Produktionstillverkning av våra afghanska specialsåser i större volym.
Ansvar för hygien, livsmedelssäkerhet och kvalitet i köket
Samarbete med övrig personal i köksdrift och service

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: khalid@shahshalalfood.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
SHF Malmö 01 AB (org.nr 559443-1784)

Arbetsplats
Shahs halal Food

Jobbnummer
9602195

