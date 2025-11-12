Specialkock för afghanska köket
Shahs Halal Food är en restaurang i Malmö som specialiserar sig på afghansk halalmat. En viktig del av vårt matkoncept är våra unika specialsåser, som vi även producerar i större skala.
Tillagning av traditionella afghanska halalrätter, särskilt med kyckling och riset.
Produktionstillverkning av våra afghanska specialsåser i större volym.
Ansvar för hygien, livsmedelssäkerhet och kvalitet i köket
Samarbete med övrig personal i köksdrift och service Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: khalid@shahshalalfood.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare SHF Malmö 01 AB
(org.nr 559443-1784) Arbetsplats
Shahs halal Food Jobbnummer
