Specialkock
Dewin Alya AB / Kockjobb / Östhammar Visa alla kockjobb i Östhammar
2026-07-09
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Mat klassiker i ny skepnad!
Vi söker dig som älskar att ge service i högt tempo och vill vara med och vill bli en ambassadör i restaurangkedjan Sibyllas utveckling. Din viktiga roll blir att möta våra matgäster med glatt humör och god service.
Du ska jobba med matlagning
Vi vet att du med din positiva grundattityd sprider god stämning bland kunder och kollegorna i teamet. . Det är meriterande och krav att du arbetat inom restaurangområdet eller har är tidigare erfarenheter av liknande arbete.
Vi ser fram emot din ansökan redan nu och att hälsa dig välkommen i Sibyllafamiljen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Genom mail
E-post: nafee.racho@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dewin Alya AB
(org.nr 559289-7226)
Norra Tullportsplan (visa karta
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742 31 ÖSTHAMMAR Jobbnummer
9997518