Specialistveterinär till Rembackens Djursjukhus
Svenska Veterinärgruppen Holding AB / Veterinärsjobb / Uppsala Visa alla veterinärsjobb i Uppsala
2026-07-11
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Vi söker två legitimerade veterinärer med specialistkompetens
Vi befinner oss i en riktigt spännande fas just nu. Rembackens Djursjukhus expanderar sin specialistverksamhet, och vi letar efter dig som vill vara med och forma vårt nästa kapitel tillsammans med oss.
Har du erfarenhet inom medicin, kirurgi, ortopedi eller artroskopi är det extra meriterande, men framför allt vill vi hitta dig som vill ta dig an riktigt intressanta och komplicerade fall. Har du dessutom kunskap inom artroskopi får du en unik chans att bygga upp den delen av verksamheten helt från grunden – med fullt stöd från oss i klinikledningen och alla dina blivande kollegor. Hos oss får du ett stort inflöde av komplicerade medicinska utredningar, frakturer och korsbandsskador – och vi står i startgroparna för att börja utföra artroskopiska behandlingar också.
Vad vi erbjuder:
Moderna, fina lokaler med trivsamma personalutrymmen
Avancerad utrustning och verkliga möjligheter att arbeta med kvalificerad djursjukvård
Nära samarbete med erfarna och engagerade kollegor
Omfattande internutbildning som del av Svenska Veterinärgruppen
Konkurrenskraftig lön och goda förmåner
Fantastiskt trevliga kunder och medarbetare
Vårdavdelning med dygnet runt-vård av inneliggande patienter planeras öppna till höstenPubliceringsdatum2026-07-11Om företaget
Vi är ett engagerat team som håller till i moderna, fina lokaler med trivsamma personalutrymmen och avancerad utrustning – så du får verkliga möjligheter att arbeta med kvalificerad djursjukvård. Vi vill att det ska vara roligt att gå till jobbet hos oss – både i och utanför operationssalen.
Om kliniken
Rembackens Djursjukhus är Svenska Veterinärgruppens största klinik och ett centrum för avancerad djursjukvård i Uppsalaregionen. Vi satsar långsiktigt – på våra patienter, på djurägarnas förtroende och på de kollegor som väljer att bygga sin karriär hos oss.
Vi är en del av Svenska Veterinärgruppen, en sammanslutning av veterinärkliniker och djursjukhus över hela Sverige. Tillsammans hjälper vi varandra med allt från professionell rådgivning till vidareutbildningar och auskultation hos gruppens meriterade experter och specialister inom olika medicinska områden. Vill du veta mer om oss? Kika in på rembackens.se.
Övrig information
Ansökan sker löpande och vi tillsätter tjänsterna så snart vi hittar rätt person – så vänta inte för länge med att höra av dig om det här känns som något för dig!
Låter det intressant? Vi berättar gärna mer.
Vi ser fram emot din ansökan!
Dionne Rembacken, Klinikchef Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8048889-2097913". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Veterinärgruppen Holding AB
(org.nr 559345-4126), https://svenskavetcareers.teamtailor.com
Danmarks-Bärby 37 (visa karta
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754 55 UPPSALA Arbetsplats
Svenska Veterinärgruppen Jobbnummer
10000196