Specialistundersköterskor/undersköterskor till Spångagården
2025-10-02
Är du redo för nästa steg i din karriär? Då är du välkommen till oss! Vi utvecklar verksamheten och söker nu två specialistundersköterskor.
På Spångagården i Torshälla finns totalt 84 lägenheter varav 30 är för äldre personer och 54 är för personer med demenssjukdom. I den här tjänsten kommer du att vara placerad på en av avdelningarna, men du kommer att bidra med din kunskap på hela området.Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
Som specialistundersköterska jobbar du med det dagliga omvårdnadsarbetet med våra boende. Du använder också din kompetens för att vägleda och stötta dina kollegor. Det kan handla om bedömningar i komplexa situationer som bemötande, förhållningssätt, dokumentation och genomförandeplaner. Vi arbetar utifrån BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) och samverkar med legitimerad personal för att säkerställa god kvalitet och omvårdnad.
Du får möjlighet att handleda studenter och elever samt vara ett stöd för övrig omvårdnadspersonal. En viktig del av ditt arbete är att planera, genomföra och utvärdera omvårdnadsinsatser. Hos oss är du en aktiv medarbetare som samarbetar med kollegor på enheten och övriga enheter på Spångagården. Vi är en grupp erfarna kollegor som sätter brukaren i fokus och tar dennes förmågor tillvara. Tillsammans utvecklar vi verksamheten framåt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad specialistundersköterska eller har pågående utbildning. Alternativt så är du undersköterska och har gedigen erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg. Vi ser gärna att du har erfarenhet av kvalitetsarbete, till exempel i rollen som ombud. Det är positivt om du har god vana av att dokumentera och upprätta genomförandeplaner. Om du har erfarenhet av att jobba med BPSD och personer med demenssjukdom, är det också meriterande.
Vi söker dig som är nyfiken och tålmodig och som gärna provar nytt. Du är motiverad och engagerad, och du inspirerar och handleder dina kollegor i det dagliga arbetet. Du tar initiativ och hittar nya vägar framåt, samtidigt som du är lyhörd och får med dig andra.
Välkommen med din ansökan!
Information om skyddad titel:
För att kunna få en tillsvidaretjänst behöver du visa oss ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Du ansöker om det på deras hemsida och vi rekommenderar att du söker det redan nu. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023 behöver du bara visa ett tjänstgöringsintyg där titel, anställningsform och anställningstid framgår och som bevisar att du omfattas av övergångsregler för tillsvidareanställda. Om du har ansökt om och väntar på bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen, kan vi bara erbjuda dig en visstidsanställning som vårdbiträde på max 3 månader.
ÖVRIGT
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "252087". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357) Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Malin Sjöbacka malin.sjobacka@eskilstuna.se 016-710 31 48 Jobbnummer
9537393