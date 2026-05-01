Specialistundersköterskor till vård- och omsorgsboenden
2026-05-01
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Vård- och omsorgsförvaltningens ansvar är att ge vård, omsorg och stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ge stöd till deras anhöriga. Vårt mål är att med medborgarens fokus ge goda förutsättningar till en självständig, stimulerande och trygg livssituation - dygnet runt. Vi är 2 500 medarbetare som i våra olika funktioner ger stöd och omsorg till de medborgare som behöver det.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vill du bidra till hög kvalitet, trygghet och utveckling i det dagliga omsorgsarbetet?
Vi söker nu specialistundersköterskor som vill arbeta nära kollegor och chef för att stärka omvårdnaden och bidra till en kvalitativ och personcentrerad vardag för våra brukare.
Som specialistundersköterska arbetar du i det dagliga omsorgsarbetet och är ett naturligt stöd i arbetsgruppen. Du har en handledande och stödjande funktion i den ordinarie verksamheten. Rollen kombinerar omsorgsarbete med ansvar för handledning, kvalitet och utveckling i nära samverkan med enhetschef, biträdande chef, kollegor och HSL-personal.
Syftet med rollen är att bidra till ökad trygghet och kontinuitet i omvårdnaden, hög kvalitet i dokumentation, genomförandeplaner och avvikelsehantering samt stöd och vägledning till omsorgspersonal i omsorgsarbetet.
I rollen som specialistundersköterska kommer du bland annat att:
ge stöd och handledning i personcentrerad omvårdnad
följa upp introduktion av ny personal enligt gällande rutiner
stödja kollegor i social dokumentation och säkerställa följsamhet till riktlinjer
bidra till kvalitet och uppföljning av genomförandeplaner
stärka arbetsgruppens kunskap om avvikelsehantering och delta i uppföljning
utföra enklare egenkontroller tillsammans med verksamhetsutvecklare
samverka med HSL-personal kring planering och prioritering av insatser
initiera och stödja reflektion i arbetsgruppen
delta i utvecklingsarbeten och vid implementering av nya arbetssätt samt stödja kollegor i kvalitetsarbeten
ha bemanningsansvar när administratör inte finns på plats
Schemalagd arbetstid dag- och kvällstid med tjänstgöring var tredje helg.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder en meningsfull roll där du gör skillnad i människors vardag samt möjlighet att bidra till utveckling och höjd kvalitet i omsorgsarbetet. Du får ett nära samarbete med engagerade kollegor och chefer i en arbetsplats som präglas av personcentrerad omsorg, trygghet och ett kontinuerligt förbättringsarbete.
Du som söker till oss
Du är utbildad undersköterska med vidareutbildning till specialistundersköterska motsvarande minst 200 YH-poäng inom geriatrik/multisjuka äldre, demens, palliativ vård eller psykisk ohälsa.
Övriga krav:
Har minst 2 års erfarenhet av arbete inom vård- och omsorgsboende för äldre.
Har god muntlig och skriftlig svenska, då det i tjänsten kan förekomma att ta fram skriftligt material och underlag.
Meriterande:
Har arbetat som specialistundersköterska.
Har administratörsutbildning i BPSD-registret.
Har reflektionshandledarutbildning.
Har erfarenhet av systemet Lifecare.
Rollen kräver förmåga att självständigt planera, strukturera och prioritera det egna arbetet samt att vara flexibel och kunna anpassa sig efter verksamhetens behov.
Du har god samarbetsförmåga och arbetar nära kollegor, enhetschef, biträdande chef och HSL-personal för att bidra till en helhetssyn i omsorgen. Du förväntas också kunna stödja och handleda kollegor i det dagliga arbetet samt bidra till ett professionellt och lösningsfokuserat arbetsklimat.
Specialistundersköterskan är organisatoriskt placerad enligt den lokala organisationsstrukturen.
Tänk på att ansöka om intyg för skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen om du inte redan har den! För att kunna bli anställd som undersköterska i Botkyrka kommun krävs det att du har intyg om skyddad yrkestitel eller omfattas av undantagsregeln. Läs gärna mer om detta på Socialstyrelsens hemsida.
Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas innan anställning, oftast i samband med anställningsintervju. Utdraget begär du själv via polisens hemsida: Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten.
Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor. Du kan också beställa det digitalt om du har en Kivra-brevlåda för snabbare handläggning.
Tillsammans skapar vi en trygg, kvalitativ och meningsfull omsorg!
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka kommun
147 85 TUMBA
Botkyrka kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Kontakt
Kafa Ido kafa.ido@botkyrka.se
