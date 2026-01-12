Specialistundersköterskor till Gråbergets vård- och omsorgboende
Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och utvecklas i en framtidsbransch och göra det möjligt för hyresgästerna på Gråbergets vård- och omsorgsboende att leva ett värdigt och meningsfullt liv? Vi söker nya kollegor.
Gråbergets boende ligger högst upp på berget med samma namn i stadsdelen Majorna. Här finns lägenheter för allmän vård och omsorg och för hyresgäster med demenssjukdom. Sammanlagt finns här 56 lägenheter.
Som specialistundersköterska hos oss får du möjlighet att nyttja din specialistkompetens för att skapa värde för våra hyresgäster. Ditt uppdrag kommer styras av verksamhetens behov och syftar till kvalitetshöjande insatser och förbättringsarbeten.
Förutom det ordinarie undersköterskeuppdraget ingår i din roll som specialist bland annat att handleda i det vardagliga omsorgsarbetet. Du stöttar även kollegor i kommunikationen med anhöriga/närstående. Det kan även vara att handleda i arbetet med genomförandeplaner och social dokumentation.
Vi erbjuder dig en attraktiv roll där du får möjlighet att bidra med din kunskap och din kompetens. Tillsammans arbetar vi för att utveckla kvalitet på vård- och omsorgsboendet och stärka statusen för undersköterskor.
Din arbetstid är förlag på schema dag, kväll och helg
Varmt välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har yrkeshögskoleutbildning om minst 200 YH-poäng relevant för tjänsten (där av är du utbildad undersköterska och har socialstyrelsens intyg om skyddad yrkestitel)
• Är väl förankrad i det salutogena förhållningssättet och den nationella värdegrunden
• Är van och kan snabbt sätta sig i olika IT-system
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att handleda grupper och individer
Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du visar respekt för alla du träffar på jobbet. Du är inbjudande och positiv. Du jobbar för att eleven/kunden/brukaren får vad den personen behöver. Du förmedlar information och idéer på ett tydligt sätt såväl muntligt som skriftligt. Du säkerställer att ditt budskap går fram. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Du har god förståelse för hur individer tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
Välkommen att söka redan idag!Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa "kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Om företaget
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Ersättning

Individuell lönesättning
