Specialistundersköterska till Zethelius korttidsenhet
Västerås kommun / Undersköterskejobb / Västerås Visa alla undersköterskejobb i Västerås
2026-05-06
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerås kommun i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
er).
Är du utbildad specialistundersköterska och söker ett varierat arbete där du får ta ansvar? Då kan denna tjänst vara något för dig! Vi söker nu en specialistundersköterska till Zethelius korttidsenhet.
Dina arbetsuppgifter
Som specialistundersköterska arbetar du tillsammans med kollegor nära kunderna som vistas på korttidsenheten. Du tar egna initiativ och kommer med förslag på förbättringar och bidrar med din specialistkunskap inom verksamheten. Fokus kommer att vara kvalitets- och utvecklingsarbete.Du arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt för att varje enskild kund och säkerställer att vi arbetar utifrån uppdraget.
Utifrån din fördjupade kunskap kan du vägleda och stödja kund, anhörig och övriga kollegor i det dagliga arbetet, i bedömningar och i olika komplexa omvårdnadssituationer. Utöver dina arbetsuppgifter som specialistundersköterska förekommer sedvanliga omvårdnadsuppgifter för att på olika sätt stödja kunden så att denne ska få en fungerande och meningsfull dag.
Din kompetens
Vi söker dig som är färdigutbildad undersköterska med avslutad specialistundersköterskeutbildning. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorgen och har goda kunskaper i dokumentationssystemet Epsilon. Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt grundläggande datakunskaper och IT-vana.
För denna tjänst lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi ser att du som söker är en inkännande person med förmåga att knyta nya kontakter och har lätt för att anpassa dig utifrån olika kunders behov. Du har ett positivt synsätt och en förmåga att se helheten. För att trivas i rollen tycker du om att vara flexibel och arbeta självständigt, där du kan ta egna beslut i arbetet och trivs med förändringar. Vidare är du kommunikativ och kan både ge och ta konstruktiv feedback.
Vi erbjuder
Zethelius korttidsenhet består av tre avdelningar som tillsammans har 46 korttidsplatser. Omvårdnadspersonalen består av vårdbiträden och undersköterskor. Hälso- och sjukvårdspersonalen består av sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut. Verksamheten är beläget på Bäckby i Västerås och ligger nära allmänna kommunikationer och busshållplats inom några minuters promenadavstånd. I verksamhetens omgivning finns fina promenadstråk och grönområden.
Zethelius korttidsenhet ingår i vård och omsorgsförvaltningen. Läs gärna mer på länken: www.vasteras.se/vardochomsorg
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00270". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080)
Västerås (visa karta
)
721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Rekryterande chef
Lena Bäck lena.back@vasteras.se 021-39 88 70 Jobbnummer
9895325