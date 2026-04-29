Specialistundersköterska till vård- och omsorgsboende
2026-04-29
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Vi på Lackarebäcks Vård- och omsorgsboende söker dig som är specialistundersköterska eller senior undersköterska med lång erfarenhet och kompetens inom psykiatri, demens eller liknande. Lackarebäck har totalt 120 lägenheter, 35 med somatisk- och 85 med demensinriktning. Vi söker dig som vill ha en central roll i att höja kvaliteten i vår verksamhet och bidra till ett meningsfullt liv för våra brukare. Du arbetar personcentrerat och ger varje individ det stöd den behöver för att kunna leva ett värdigt liv, gillar att arbeta med aktiviteter och social samvaro, tar dig an delegerade HSL uppgifter och tar ansvar för dokumentation. På Lackarebäck arbetar vi med ett tydligt medarbetaransvar och engagemang vilket innebär att vi alla ansvarar för verksamhetens mål och utveckling. Vi jobbar ständigt med utveckling av verksamheten för ett tryggt boende för våra äldre samt en trygg arbetsmiljö för vår personal. Vill du vara en del av vårt härliga gäng? Sök i dag, vi kommer genomföra intervjuer löpande.
Arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett meningsfullt och omväxlande arbete där du gör positiv skillnad för våra omsorgstagare. Som specialistundersköterska hos oss blir du en del av en engagerad och kompetent arbetsgrupp som hjälps åt och stödjer varandra till utveckling. Tillsammans med dina kollegor är du en nyckelperson i nätverket runt den äldre. Du motiverar och stimulerar i vardagen utifrån varje individs förutsättningar, behov och önskemål. Arbetet innebär att ge omsorg och vård genom att se till det friska hos varje person. Vi arbetar salutogent och alltid med brukarens behov i centrum.
I rollen som specialistundersköterska kommer du att:
• Arbeta med brukare med särskilda behov, exempelvis inom demens, psykiatri eller palliativ vård.
• Fungera som ett stöd till kollegor i det dagliga omvårdnadsarbetet.
• Delta i handledning, introduktion och kompetensutveckling.
• Bidra till utvecklingsarbete och kvalitetssäkring i verksamheten.
• Samverka med andra professioner såsom sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
Du har möjlighet att påverka din arbetstid utifrån verksamhetens behov genom schemaläggning i Time Care. All social dokumentation sker i Treserva. Vi arbetar utifrån den genomförandeplan som skapats i samråd med brukaren och dokumentation är en mycket viktig del i det dagliga arbetet. Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg och du gör 37 timmars vecka (vid heltid).
Tjänster som planeras att tillsättas kommer vara både inom demens- och somatikavdelningar. Uppge vad du är intresserad av; demens, somatik eller båda.
Som tillsvidareanställd och visstidsanställd i Mölndals stad får du ersättning för motion och annan friskvård motsvarade 2500 kronor per år. Kvalifikationer
Du som söker tjänsten har följande:
• Undersköterskeutbildning med vidareutbildning till specialistundersköterska (t.ex. inom demens, geriatrik, psykiatri eller palliativ vård).
• Erfarenhet av arbete inom äldreomsorg.
• God samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande.
• Erfarenhet av arbete som undersköterska med brukarkontakt.
• Mycket goda kunskaper i det svenska språket, i både tal och skrift.
• Goda datorkunskaper samt erfarenhet av social dokumentation.
• Erfarenhet av läkemedelsutbildning (medicinsk delegation)
Vi ser det som meriterande om du har:
• Erfarenhet av handledning, dokumentation och kvalitetsarbete
Vi ställer höga krav på god samarbetsförmåga eftersom du kommer ha nära kontakt med brukare, anhöriga, kollegor, och andra samarbetspartners. Vi vill att du har ett gott bemötande, en positiv människosyn och att du har brukarens behov i fokus. Du skapar goda relationer och bygger nätverk med personer som är viktiga för din yrkesroll. Du behöver kunna anpassa din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Låter detta som ett jobb för dig? Skicka då in din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen pågår ett aktivt arbete för att kunna erbjuda medarbetare önskad sysselsättningsgrad i syfte att minska de ofrivilliga deltidsanställningarna. I de fall annonsering gäller en deltidstjänst är vår ambition att på sikt ge möjlighet till utökad sysselsättningsgrad.
Vid rekrytering beaktar vi mångfaldsperspektivet för att få en bättre spegling av vår verksamhet.
I den här rekryteringsprocessen arbetar vi med löpande urval och du kan komma att bli kontaktad innan sista ansökningsdag.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Mölndals stad har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322789".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals kommun
(org.nr 212000-1363)
Torggatan 1A (visa karta
)
431 35 MÖLNDAL Arbetsplats
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Monica Högye monica.hogye@molndal.se 031-3172327
