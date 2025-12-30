Specialistundersköterska till Vallastadens stödboende
2025-12-30
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-12-30Arbetsuppgifter
Vallastadens stödboende söker nu en specialistundersköterska! Är du en person som trivs med att arbeta i team och vill vara ett tryggt stöd för våra boende som behöver psykosocialt stöd och omvårdnad? Då är detta tjänsten för dig!
Som specialistundersköterska stödjer du den boende i dennes vardagliga liv. Du ansvarar för att tillsammans med den boende planera och strukturera vardagen med olika insatser för att passa just dennes behov. Vi arbetar med kontaktmannaskap för att skapa trygghet och kontinuitet i vårt arbete.
Insatserna kan inkludera stöd i olika vardagsaktiviteter som städning, tvätt, inköp och personlig omvårdnad. Vi stöttar boende i alla skeden av livet, med ett åldersspann från tidiga 20 års åldern till över 90 år. Det ger en bredd av olika typer av behov, där viss form av omvårdnad ingår som en del i åldrandet. I arbetet ingår även att vara ett samtalsstöd, med fokus på aktivt lyssnande och guidning. Ditt arbete ska alltid präglas av respekt för individens självbestämmande, integritet och delaktighet. En viktig del av din roll är att stärka individens tilltro till sin egen förmåga. I arbetet ingår också att uppmuntra och motivera till aktiviteter, social gemenskap och sysselsättning.
I rollen som specialistundersköterska ingår också att utföra mer avancerade omvårdnadsuppgifter inom geriatrik, palliativ vård, demens och psykisk ohälsa. Du förväntas bidra med din kunskap till övriga kollegor och vägleda dem i omvårdnadsarbetet. Du kommer ha nära kontakt med andra externa aktörer, exempelvis psykiatrin.
Din arbetstid är förlagd dagtid kl. 7-16.
Din arbetsplats
Avdelning Vuxna inom Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning och stöd för personer över 21 år inom individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri och enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Inom socialpsykiatrin arbetar vi med individer med psykiska och/eller neuropsykiatriska funktionsvariationer samt missbruksproblematik.
Vallastadens stödboende består av 15 lägenheter samlade i ett och samma trapphus samt en satellitlägenhet i grannhuset. I trapphuset finns även en bas där personalen utgår från och där våra boende är välkomna att umgås och äta. Hos oss kommer du tillhöra en engagerad arbetsgrupp bestående av 14 kollegor i en inspirerande och nybyggd stadsdel nära universitetet med smidiga bussförbindelser. Du kommer tillhöra det multiprofessionella teamet och vara verksamhetens förlängda arm i samarbetet med sjuksköterska, fysioterapeut samt arbetsterapeut.
Vi värnar om våra medarbetares välbefinnande och erbjuder hälsoförmåner, möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling, arbetsplatsträffar samt handledning. Välkommen till ett jobb där du gör skillnad varje dag!
Du som söker
Vi söker dig som är utbildad specialistundersköterska. För att lyckas i denna roll är det viktigt att du har erfarenhet av omvårdnadsarbete och vi ser det som meriterande med erfarenhet inom psykiatri och/eller neuropsykiatri. Det är även meriterande om du har erfarenhet av annat socialt arbete och/eller svåra samtal.
Vårt arbete baseras på metoder och förhållningssätt som lågaffektivt bemötande, ESL (Ett självständigt liv), MI (motiverande samtal) och pedagogiskt förhållningssätt, så det är meriterande om du har kunskaper inom dessa områden. Du behöver behärska svenska i både tal och skrift och ha god datorvana, då vi använder digitala verktyg för kommunikation med klienter samt för dokumentation och journalföring. B-körkort för manuell växel är önskvärt.
Vi söker dig som trivs med att arbeta med andra, är lyhörd, kommunikativ och kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Du bör vara lugn och stabil, även under pressade förhållanden, och kunna fokusera på det som är viktigt. Du ska kunna väga för- och nackdelar i olika beslut och visa gott omdöme i dina val. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, strukturerar dina angreppssätt och driver dina processer framåt. Du har förmåga att lyssna till individuella behov och kan ge råd och stöd på ett konstruktivt sätt.
Stämmer detta in på dig, välkommen med din ansökan!
Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16451
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
