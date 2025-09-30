Specialistundersköterska till Tuvegårdens äldreboende
2025-09-30
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Vi söker nu en specialistundersköterska till Tuvegårdens äldreboende. Tuvegårdens äldreboende är ett boende med drygt 50 lägenheter. Beläget invid Gerdskens västra strand är läget optimalt med promenadstråk och närhet till sjön och dess vackra omgivningar. På Tuvegården ska de boende få leva ett gott liv och ha en meningsfull vardag. Därför utgör ett personcentrerat arbetssätt grunden i vårt arbete med ett stort fokus på de individuella förmågorna och behoven.
För oss är det viktigt att våga prova nytt och vi gör därför plats för dig som nytänkare. Alingsås har som mål att bli Sveriges effektivaste kommun. Det innebär bland annat att vi behöver tänka nytt, säkerställa rätt kompetens på rätt plats, att vi arbetar strukturerat, strategiskt och målinriktat.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
• En trygg anställning
• Möjlighet till semesterväxling
• En kompetensutvecklingsplan
• Föräldrapenningtillägg
• Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
• Cykelförmån
Välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter
I rollen som specialistundersköterska hos oss på Tuvegårdens äldreboende har du ett särskilt uppdrag inom enheten för att öka kvalitén för brukare och medarbetare. Arbetet som specialistundersköterska på äldreboendet innebär att du arbetar nära brukarna i det dagliga arbetet på avdelningen. Utöver det har du ett viktigt ansvar för handledning och utbildning av omvårdnadspersonal samt för avvikelsehantering.
Som specialistundersköterska är du drivande i verksamhetens pedagogiska arbete och har god kompetens, ett gott förhållningssätt och etisk kompetens i möten med såväl brukare som anhöriga. Tillsammans med enhetschef och kollegor ansvarar du för att utveckla och upprätthålla en verksamhet som är attraktiv både för våra brukare och för medarbetare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad specialistundersköterska med relevant specialistutbildning och har ett stort engagemang för omsorgsarbetet. Du har tidigare erfarenhet av undersköterskearbete. Meriterande för tjänsten är tidigare erfarenhet och kunskap om verksamhetssystemet Combine samt god datorvana.
Du har ett salutogent arbetssätt, är lyhörd och engagerad på ett sätt som skapar möjligheter och förutsättningar för både brukare och kollegor. Du skall ha en god förmåga att se helhet och sammanhang och samtidigt kunna ta hänsyn till enskilda personers behov. Det är av stor vikt att du har god samarbetsförmåga samt förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt, på ett pedagogiskt sätt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du beställer utdraget via polisens hemsida:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Ersättning
