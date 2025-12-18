Specialistundersköterska till Tallgläntan demens
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Falkenberg Visa alla undersköterskejobb i Falkenberg
2025-12-18
Visa alla jobb hos Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen i Falkenberg
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Arbetet som specialistundersköterska innebär i största mån brukarnära arbete i verksamheten med en central roll i verksamhetens bibehållande och utveckling av kvalitet. Verksamhetens behov avgör hur mycket tid som avsätts för detta uppdrag, i regel cirka 25 procent av din tjänst.
Du är drivande i verksamhetens pedagogiska arbete, har god kompetens, ett gott förhållningssätt och etisk kompetens i möten med såväl brukare som anhöriga. Din uppgift, tillsammans med enhetschef och kollegor, blir att driva och skapa en verksamhet som är attraktiv och ett självklart val för brukare och medarbetare. Du ska kunna vägleda dina kollegor i pedagogiska frågeställningar, verksamhetens metoder och ha en handledande roll med:
• Bemötande
• Dokumentation och genomförandeplaner
• Omsorgskontakt
• Planering och uppföljning
• Specifik omvårdnad tillsammans med vård- och omsorgspersonal
• Verksamhetens måluppfyllelse
Dessa kärnkompetenser är kopplade till uppdraget som specialistundersköterska:
• Samverkan i team - samarbeta med andra professioner i det dagliga arbetet och delta i teamträffar.
• Kvalitetsutveckling - delta i utvärderingar och komma med förbättringsförslag och medverka aktivt till att underlätta implementering av nya arbetssätt. Vara drivande i förbättringsarbete och stötta vid specifika omvårdnadsärenden
• Säker vård och omsorg - skriva avvikelser och följa gällande lagar, bland annat SoL och HSL. Delta i diskussioner om hur vi minskar risken för att avvikelser upprepas och driva förändringsarbete för att minska risker. Handleda kollegor i pedagogiska frågeställningar och vid upprättande av dokumentation och genomförandeplaner samt tydliggöra vad uppdraget som fast omsorgskontakt innebär
• Digitala verktyg och kommunikation - använda och kunna handleda i användning av de digitala verktygen
Du kommer tillsammans med övriga specialistundersköterskor ingå i ett nätverk som hålls ihop av metodutvecklare äldreomsorg.
Planering av uppdrag sker i samverkan mellan specialistundersköterska, ansvarig enhetschef och metodutvecklare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har vidareutbildning som specialist undersköterska (200yh) med inriktning mot psykiatri eller demens. Du har minst ett års erfarenhet av arbete inom äldreomsorg och du har ett stort intresse av att arbeta för utveckling inom ditt specialist område.
Du är lyhörd och engagerad på ett sätt som skapar möjligheter och förutsättningar för brukarna du möter. Du är ansvarsfull och en tydlig kommunikatör. Du ska ha en god förmåga att se helhet och sammanhang och samtidigt kunna ta hänsyn till enskilda personers behov. Det är av stor vikt att du har god samarbetsförmåga.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Från och med den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det kommer att krävas ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Läs mer på Socialstyrelsens hemsida. https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/information-om-skyddad-yrkestitel/
I samband med att du ansöker om tjänsten ber vi dig att bifoga betyg och intyg som är relevanta för tjänsten. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Ersättning
