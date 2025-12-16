Specialistundersköterska till Silvergruvans korttidsenhet
Om jobbet
Du som specialistundersköterska har en viktig samhällsroll! Vill du utvecklas, hjälpa andra att växa och göra det möjligt för göteborgarna att leva ett värdigt och meningsfullt liv? Korttidsenheten på Silvergruvans vård- och omsorgboende söker dig som är specialistundersköterska med inriktning på rehabilitering, psykiatri, demens eller multisjuka äldre.
Vill du stötta oss i vårt kvalitetsarbete?
I din roll kommer du få använda din fulla kompetens och potential för att utveckla dig själv och vår verksamhet. Du kommer ha en central roll i introduktionen av nya medarbetare och stärka statusen för undersköterskor genom att handleda och vara en drivkraft i metodarbetet. Du stöttar även enhetschefen och vägleder korttidsgäster och deras anhöriga vid komplexa ärenden. Du arbetar i team på schema både dag, kväll och varannan helg i det direkta omsorgsarbetet. Vi erbjuder en attraktiv roll i en spännande verksamhet, är du den som gör skillnad i rollen som specialistundersköterska? Ansök idag!
På korttiden får korttidsgästen vård och omsorg under en begränsad tid. Arbetet utgår från myndighetsbeslut med tydliga mål utifrån korttidsgästens unika behov. Målet är att återgå till ett så självständigt och oberoende liv som möjligt efter vistelsen hos oss. Silvergruvans vård- och omsorgsboende är ett akademiskt vård- och omsorgsboende där olika forskningsprojekt pågår i samarbete med universitet. Det innebär att vi tar emot elever och studenter där du kommer ha en viktig roll i deras handledning.
Om dig

Kvalifikationer
• Vi söker dig som är utbildad undersköterska, kan visa socialstyrelsens intyg om skyddad yrkestitel alternativt kan visa att du var anställd som undersköterska vid införandet av de nya reglerna. Samt yrkeshögskoleutbildning på minst 200 poäng inom rehabilitering, psykiatri, demens eller multisjuka äldre.
• Du ska ha arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg
• Vidare kräver rollen datorvana för dokumentation och avvikelsehantering i olika IT-system samt goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande:
• Det är meriterande om du har arbetat inom korttid.
• Det är meriterande med arbetslivserfarenhet av handledning av grupper och/eller individer.
Bemötande är en central del av din yrkesroll. Du visar respekt och hänsyn gentemot alla, skapar en positiv atmosfär och sätter korttidsgästens behov i centrum. Som en driven och produktiv individ tar du ansvar och initiativ för att driva arbetet framåt, oavsett om du arbetar självständigt eller i grupp.
Din förmåga att vara flexibel gör att du snabbt anpassar dig till förändringar och ser möjligheter i nya situationer. Du bidrar till andras lärande och skapar en miljö som främjar dialog, delaktighet och engagemang. Dessutom är du en övertygande kommunikatör som kan påverka beslut och inspirera till goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation.Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa "kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Om företaget
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Ersättning
