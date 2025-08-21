Specialistundersköterska till profilavdelning för demens
Hej!
Vad roligt att du är intresserad av jobbet som specialistundersköterska hos oss!
Vi söker en ny kollega till oss på Midskogens vård- och omsorgsboende som ligger på Gymnasievägen 6-8. Boendet har totalt 9 avdelningar varav 6 stycken har vanliga vård- och omsorgsplatser. Övriga 3 avdelningar har vårdplatser för personer med speciella omvårdnadsbehov. Dessa avdelningar utgörs av: En specialavdelning för personer med svår BPSD-problematik. En korttidsavdelning samt en avdelning som riktar sig till aktiva dementa. Nu söker vi en specialistundersköterska med huvudplacering på specialavdelningen för personer med svår BPSD-problematik.
Hos oss är det inte bara ett jobb, du får en plats i ett härligt gäng där vi stöttar och lär av varandra. Här får du en trygg start med en introduktion tillsammans med erfarna kollegor och möjlighet till kompetensutveckling - vi ger dig alla verktyg du behöver för att växa i din roll. Och ja, vi är måna om att du ska trivas också. På vår hemsida www.lulea.se/anstallning
kan du läsa mer om våra förmåner.
Arbetstiderna är varierande och passar dig som trivs med att jobba skift, med pass fördelade över dag, kväll och helg enligt schema. Tillträde till tjänsten är enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2025-08-21Arbetsuppgifter
Arbetet som specialistundersköterska innebär att du aktivt deltar i det dagliga omvårdnadsarbetet samt ger stöd och service utifrån brukarens individuella behov. Du arbetar i team med olika yrkesprofessioner och ansvarar även för kontakt med kognitiva stödteamet för att ge brukaren bästa möjliga stöd utifrån hens behov, resurser och möjligheter enligt PPP (praktisk professionell planering).
Som specialistundersköterska hos oss kommer du således arbeta för att utveckla vården för personer med demenssjukdom. Du kommer arbeta med kvalitetshöjande, särskilt inom BPSD genom tidiga insatser och personcentrerad omvårdnad. Rollen inkluderar även handledning av kollegor, introduktion av nyanställda samt stöd till anhöriga. Som specialistundersköterska verkar du som resurs för hela verksamheten och har handledningstid avsatt för detta. Du får utrymme till att bidra med din kompetens i det dagliga arbetet, både för större strategiska frågor och mindre dagliga utmaningar. Dokumentation är också en viktig del av arbetet och du ansvarar för att dokumentera i Combine enligt socialtjänstlagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en positiv inställning samt ett genuint intresse och engagemang för att jobba med äldre människor. Vidare ska du som söker:
• Vara utbildad specialistundersköterska med relevant inriktning 60 högskolepoäng eller 200 yrkeshögskolepoäng
• Ha relevant erfarenhet
• Ha god digital kompetens
• Ha ett stort intresse för dokumentation
Som person är du stabil, har lätt för att samarbeta med andra och har en god analytisk förmåga. Vi värdesätter dina personliga kompetenser högt i denna rekrytering.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och tillsammans göra skillnad för äldre i Luleå.
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
