Specialistundersköterska till LSS gruppbostad
Skellefteå kommun, stöd och service / Undersköterskejobb / Skellefteå Visa alla undersköterskejobb i Skellefteå
2026-07-29
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Vill du vara med och forma framtidens arbetssätt i en verksamhet som satsar på utveckling och kvalitet? Nu söker vi en specialistundersköterska till Klockarbergsvägen 56 – en gruppbostad där vi stärker verksamheten med två nya specialistroller. Här får du möjlighet att använda och utveckla din specialistkompetens, påverka arbetssätt och tillsammans med kollegor bidra till en verksamhet där kvalitet, samarbete och individens behov står i fokus.
DIN ROLL
Som specialistundersköterska har du en viktig roll i att utveckla och kvalitetssäkra omvårdnadsarbetet. Du kombinerar det dagliga arbetet nära de boende med ett utökat ansvar för att stötta kollegor, introducera nya medarbetare och bidra till arbetssätt som skapar kvalitet och trygghet.
Hos oss blir du en del av en spännande nystart där de nya specialistrollerna får en central betydelse för verksamhetens fortsatta utveckling. Tillsammans med en stödpedagog blir du en nyckelperson i arbetet med att stärka kvaliteten, utveckla arbetssätt och skapa goda förutsättningar för både de boende och kollegorna. Eftersom rollen är ny söker vi dig som trivs med att ta initiativ, omsätta idéer i praktiken och tillsammans med andra driva verksamheten framåt.
I uppdraget ingår också att bidra till verksamhetens kvalitets- och förbättringsarbete. Du handleder kollegor och studerande, arbetar med kvalitetsregister och samordnad individuell plan (SIP), håller dig uppdaterad kring ny kunskap inom området och delar med dig av din specialistkompetens för att stärka arbetsgruppen.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som är specialistundersköterska med inriktning mot kognitiva sjukdomar eller vård och omsorg av äldre. Du kan även uppfylla utbildningskravet genom att ha genomgått Silviasysterutbildningen. Du uppfyller kraven för skyddad yrkestitel som undersköterska och har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Arbetet ställer också krav på att du har de fysiska förutsättningar som uppdraget innebär.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att handleda kollegor, elever eller praktikanter. Har du dessutom erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning ser vi det som en tillgång.
För att lyckas i rollen arbetar du strukturerat och är trygg i din yrkesroll. Du ser möjligheter till utveckling, vågar tänka nytt och bidrar med idéer som stärker verksamheten. Eftersom rollen innebär ett nära samarbete med både kollegor och andra yrkesgrupper är det också viktigt att du har en god samarbetsförmåga och trivs med att dela med dig av din kunskap.
Skellefteå kommun ingår i finskt och samiskt förvaltningsområde. Språkkunskaper i finska och samiska samt kulturkompetens inom dessa områden är därför meriterande.
DIN NYA ARBETSPLATS
Klockarbergsvägen 56 är en gruppbostad där det idag bor sex personer. Samtliga är över 60 år, men deras behov av stöd, förutsättningar och intressen skiljer sig åt i stor utsträckning. Det innebär ett omväxlande arbete där du får använda din specialistkompetens och anpassa stöd och omvårdnad utifrån varje persons behov och förutsättningar. Här arbetar vi för att varje person ska få ett stöd som stärker delaktighet, självständighet och möjligheten att leva ett gott liv utifrån sina egna förutsättningar.
Boendet ligger centralt och erbjuder en trivsam utemiljö med uteplats, pergola, trädgård och grillplats som används som en naturlig del av vardagen.
Du blir en del av ett arbetslag med tio medarbetare. Just nu satsar vi på att stärka verksamheten med två nya specialistroller som bidrar till kvalitet, utveckling och ett nära samarbete i arbetsgruppen. Som specialistundersköterska blir du en viktig del av den här satsningen. Här får du möjlighet att påverka arbetssätt, bidra med din specialistkompetens och tillsammans med kollegorna lägga grunden för hur verksamheten utvecklas framåt.
BRA ATT VETA
Tjänsten innebär arbete dag, kväll och varannan helg.
Inför en eventuell anställning behöver du visa upp ett aktuellt registerutdrag från Polismyndigheten för arbete i hemmet med äldre personer eller personer med funktionsnedsättning.
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV. Arbetspsykologiska tester används som en del i rekryteringsprocessen.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i Skellefteå?
• Läs mer: https://skelleftea.se/
• Våra förmåner: https://skelleftea.se/formaner
• Lönestatistik: https://skelleftea.se/lonestatistik
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "739024". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Kommun
(org.nr 212000-2643)
Skellefteå kommun (visa karta
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931 85 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Skellefteå kommun, Stöd och service Kontakt
Kommunal sektion Skellefteå +46104429677 Jobbnummer
10015061