Specialistundersköterska till Klosterbackens särskilda boende
2025-10-22
Vill du vara med och skapa en vardag där varje individ får leva sitt liv på sitt sätt? Har du kunskap inom området kognitiv svikt eller palliativ vård och vill sprida din kunskap till andra? Sök då tjänsten som specialistundersköterska till oss! Publiceringsdatum2025-10-22Om tjänsten
I rollen som specialistundersköterska arbetar du utifrån en vanlig underskötersketjänst med ordinarie undersköterskeuppgifter, men kommer även utföra uppgifter inom ditt specialistområde. Bland annat handlar det om att delta i och driva utvecklingsarbeten i nära samarbete med ledning, sprida kunskap inom ditt specialistområde och vara en förebild för andra.
Du kommer att ha en av avdelningarna med kognitiv svikt som utgångspunkt, som är belägen på markplan med närhet till trädgård och utevistelse. Du kommer att bli en del av en glad och engagerad arbetsgrupp med hög kompetens och en vilja till utveckling.
Vi har alla ett rehabiliterande förhållningssätt och en personcentrerad vård där hyresgästens behov, vilja och förmåga styr målen för rehabiliteringen. Tillsammans ansvarar vi för att följa de riktlinjer och beslut som följer med uppdraget.
Exempel på arbetsuppgifter:
• ge service och personlig omvårdnad utifrån hyresgästens individuella behov och mål
• utifrån delegation utföra medicinska, rehabiliterande och habiliterande arbetsuppgifter samt läkemedelshantering
• bidra med din specialistkompetens så att yrkesrollen stärks och yrkeskunnande fördjupas hos dina kollegor
• på uppdrag samordna insatser med legitimerad personal och chef
• som kontaktperson ansvara för den individuella vård- och omsorgsprocessen, tillsammans med arbetsgruppen och hyresgästen
• dokumentera regelbundet i verksamhetens dokumentationssystem och ta del av befintlig dokumentation
Om arbetsplatsen
Välkommen till Klosterbackens särskilda boende! Vårt boende är beläget centralt i Örebro, med närhet till resecentrum och norra delen av centrum med affärer och service. På Klosterbacken arbetar du tillsammans med 60 medarbetare med undersköterskor som den största yrkesgruppen, men du kommer också att samarbeta med sjuksköterskor, arbetsterapeuter, enhetschefer och en till specialistundersköterska. Vi har 60 enkellägenheter och fyra parlägenheter fördelat på två avdelningar med somatisk inriktning och två med inriktning kognitiv svikt.
Båda våra avdelningar med inriktning kognitiv svikt har fått diplomet Stjärnmärkt, vilket är ett bevis för att våra medarbetare har grundläggande kunskap om demenssjukdomar och verktyg för att arbeta personcentrerat. Läs mer om vad det innebär här: Stjärnmärkt - en utbildningsmodell | Demenscentrum.
Läs gärna mer om vår verksamhet här: orebro.se/klosterbacken.
Läs mer om hur det är att jobba inom Örebro kommun och vård och omsorg på orebro.se/jobb/socialtarbete!Kvalifikationer
Som specialistundersköterska hos oss är du trygg och stabil som person. Du har en positiv människosyn med stor respekt för varje människas individuella behov. Du samarbetar bra med kollegor och har förmåga att bemöta hyresgäster på ett professionellt sätt genom att vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående. Att vara ansvarstagande gentemot dina arbetsuppgifter ser du som en självklarhet. Då du kommer att prata inför grupper samt handleda och instruera kollegor förutsätter det att du har förståelse för hur olika personer tar till sig kunskap och kan anpassa sättet att kommunicera. Dessutom har du lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar.
Du behärskar det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med hyresgästen och övrig personal, samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana.
• bevis om skyddad yrkestitel, alternativt omfattas av övergångsreglerna (tillsvidareanställd undersköterska den 1 juli 2023)
• utbildning till specialistundersköterska om minst 200 YH poäng med inriktning kognitiv svikt eller palliativ vård
Meriterande:
• erfarenhet av arbete med inriktning kognitiv svikt
• erfarenhet av arbete med inriktning palliativ vård
• erfarenhet av arbete i dokumentations- och verksamhetssystem
• erfarenhet av arbete med ett personcentrerat förhållningssätt
• erfarenhet av arbete som BPSD-administratörTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Arbetstid: schemalagd dag, kväll och varannan helg
Övrig information
Från och med den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få anställning som undersköterska. I väntan på ditt bevis är det möjligt att få anställning som vårdbiträde. Hade du en tillsvidareanställning som undersköterska den 1 juli 2023 får du dock fortsätta använda titeln.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är den 12 november. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Jobbnummer
9569108