Specialistundersköterska till Hjälmsäters hemtjänst
2026-01-27
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Som specialistundersköterska i Hjälmsäters hemtjänst arbetar du nära brukarna i deras hem och ger stöd och omvårdnad utifrån individens behov enligt IBIC. Du startar dagen tillsammans med dina kollegor med rapport och planering, för att därefter arbeta enligt din planerade slinga. Arbetet omfattar personlig omvårdnad, serviceinsatser samt medicinska insatser på delegation, och du följer kontinuerligt upp förändringar i brukarnas hälsotillstånd. Ingen dag är den andra lik och arbetet kräver att du kan anpassa dig efter brukarnas behov och ibland justera planeringen i dialog med kollegor.
I rollen som specialistundersköterska har du ett fördjupat ansvar i arbetsgruppen. Du uppmärksammar när något inte fungerar hos en brukare, bidrar med din specialistkunskap och fungerar som stöd för kollegor i det dagliga arbetet. Du samverkar med samordnare, planerare och chef kring anpassning och utveckling av insatser. Arbetet innebär ofta att du arbetar självständigt hemma hos brukaren och behöver kunna fatta egna beslut, samtidigt som det alltid finns stöd att få från kollegor. Mobiltelefonen är ett centralt arbetsredskap och används för nyckelfri hemtjänst, planering och dokumentation. I uppdraget ingår även att vara kontaktperson, delta vid välkomstsamtal, ansvara för genomförandeplaner och dokumentera i Treserva samt delta i samverkansmöten med hemsjukvård, fysioterapeut och arbetsterapeut.
Din arbetsplats
Hjälmsäters hemtjänst har sin personalbas på Hjälmsätersgatan 12, belägen i ett bostadsområde med goda bussförbindelser och cirka 15-20 minuters promenad från Linköpings innerstad. Verksamheten bedriver endast hemtjänst och området är stort men tydligt avgränsat. Du arbetar efter fasta slingor inom en begränsad del av området, vilket skapar kontinuitet för brukarna och goda förutsättningar att bygga relationer och tidigt uppmärksamma förändringar.
Du blir en del av en trygg och erfaren arbetsgrupp med omkring 20 kollegor i blandade åldrar. Arbetsgruppen beskrivs som omtänksam och sammansvetsad, med stor vana av att stötta nya medarbetare. Arbetet i hemtjänsten innebär till viss del ensamarbete och kräver att du är trygg i din yrkesroll, men du har alltid möjlighet att vända dig till kollegor, samordnare och chef för stöd. Introduktionen är strukturerad och omfattande, med både digitala delar och flera introduktionspass tillsammans med en erfaren handledare. Delegeringsprocessen är en viktig del av introduktionen.
Du som söker
Vi söker dig som är utbildad specialistundersköterska med valfri inriktning och har erfarenhet av vård, stöd och omsorg. Du har god omvårdnadserfarenhet och arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt. Erfarenhet av hemtjänst är meriterande.
Du kommunicerar tydligt på svenska i tal och skrift, har god datorvana och kan cykla. Meriterande är erfarenhet av kognitiva sjukdomar eller psykisk ohälsa. Som person är du självgående, empatisk och samarbetar väl med andra. Du kan anpassa hur du förmedlar kunskap och information både till brukare och kollegor.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 2
Ref. nr: 16623
