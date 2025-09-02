Specialistundersköterska till hemtjänsten på Angeredscentralen
Undersköterskejobb
2025-09-02
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Publiceringsdatum2025-09-02Arbetsuppgifter
Vill du göra verklig skillnad i människors liv och bidra till ökad livskvalitet? Nu söker vi åtta engagerade medarbetare till en ny och spännande roll som specialistundersköterska till hemtjänsten i Angered/Rannebergen och Lövgärdet/Gårdsten.
Du bidrar med din specialistkompetens för att höja kvaliteten i vår verksamhet. Du arbetar nära de äldre, stöttar utifrån individuella behov och handleder kollegor i deras roll som fast omsorgskontakt och i komplexa omsorgssituationer. Arbetet omfattar personlig omsorg, socialt stöd, hälso- och sjukvårdsinsatser på delegation samt samverkan med anhöriga. Hos oss får du en viktig nyckelroll där du samarbetar med andra professioner och anhöriga för att skapa säker vård- och omsorg för våra omsorgstagare. Rollen är ny på enheten och du kommer ha möjlighet att få vara med och utveckla den utefter verksamhetens behov.
Du arbetar självständigt, men också i nära samarbete med kollegor. Arbetet är schemalagt dag, kväll och helg. Vi erbjuder introduktion, digitala verktyg och ett arbetsklimat där kvalitet och trygghet står i fokus. KvalifikationerKvalifikationer
• Yrkeshögskoleutbildning med minst 200 YH-poäng inriktning vård och omsorg av äldre, psykiatri, demens eller annan relevant inriktning
• Arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg
• Eftersom vi dokumenterar och kommunicerar på svenska behöver du kunna svenska i tal och skrift
• B-körkort
Meriterande men inte ett krav
• Arbetslivserfarenhet inom psykisk ohälsa eller demens
• Erfarenhet av metodhandledning
• Bekväm att använda elcykel som arbetsfordon
Personliga egenskaper
Som specialistundersköterska i hemtjänsten arbetar du självständigt och i team, med ett respektfullt och lyhört bemötande. Du anpassar ditt arbetssätt och din kommunikation efter individens behov, uppmuntrar delaktighet och kan snabbt ställa om när förutsättningarna förändras.
Intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheteroch kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275636". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
TF Enhetschef Hemtjänst Angered/Rannebergen
Nancy Lundström nancy.lundstrom@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-365 13 98 Jobbnummer
