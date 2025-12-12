Specialistundersköterska till hemtjänsten Gårdavägen södra
2025-12-12
Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och göra det möjligt för personer du möter att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande? Vill du ha en varierad roll där du bidrar till en ökad kvalitet i omsorgsarbetet? Vi söker nu en ny kollega till tjänsten som specialistundersköterska! Vi utgår från Skånegatan 9 som ligger centralt i Göteborg med goda kommunikationsmöjligheter.
Som specialistundersköterska i hemtjänsten arbetar du nära människor och är ett stöd i varje persons vardag. Du utför vård- och omsorgsarbete hos personer i deras egen bostad. I din roll motiverar och stimulerar du de äldre utifrån deras individuella förutsättningar, behov och önskemål. Som specialistundersköterska kommer du att metodhandleda i det nära omsorgsarbetet, i komplexa omsorgssituationer och introducera nya kollegor. Insatserna beviljas utifrån bistånd och kan variera med allt från personlig omsorg, stöttning runt måltider, stöd i sociala aktiviteter och med vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter samt samverkan med anhöriga. I ditt arbete förväntas du ha fördjupade kunskaper inom psykiatri. Din specialistkompetens kommer att bidra till kvalitetshöjande insatser, bland annat genom att handleda och stödja övrig omvårdnadspersonal.
I arbetsuppgifterna ingår att vara fast omsorgskontakt, planera, genomföra, dokumentera samt följa upp omsorgsarbetet med personen som har behov av stöd och hjälp. Det ingår även att utföra hälso- och sjukvårdande och rehabiliterande insatser på ordination från sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut. All social dokumentation sker digitalt. Du som tidigare inte har använt dig av de system som används inom Göteborgs Stad får utbildning i dessa. De vi möter har behov av stöd både dag, kväll och helg. Din arbetstid är därför schemalagd.
Du får ta del av många personers livssituationer vilket kan vara både intressant och utmanande. Som specialistundersköterska i hemtjänsten arbetar du självständigt men också tillsammans med andra i det gemensamma vård- och omsorgsarbetet. Vi arbetar utefter socialtjänstlagen och den nationella värdegrunden med fokus på individens behov i centrum. KvalifikationerKvalifikationer
• Utbildad undersköterska och kan visa upp Socialstyrelsens intyg om skyddad yrkestitel
• Yrkeshögskoleutbildning med minst 200 YH-poäng inom vård och omsorg, inriktning psykiatri
• Arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg
• Eftersom vi dokumenterar och kommunicerar på svenska behöver du kunna svenska i tal och skrift
Meriterande men inte ett krav
• Arbetslivserfarenhet inom psykisk ohälsa
• Erfarenhet av metodhandledning
• Bekväm att använda cykel som arbetsfordon
• B-körkortDina personliga egenskaper
Som specialistundersköterska i hemtjänsten är du trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Arbete i hemtjänsten består till stor del av självständigt arbete och eget ansvar men du arbetar även gemensamt med dina kollegor. Du lyssnar, visar intresse och respekt mot dom du arbetar med.
Som specialistundersköterska har du god förståelse för hur individer tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du förmedlar information på ett tydligt sätt såväl muntligt som skriftligt. Arbetsuppgifterna varierar utifrån omsorgstagarens behov och därför är det viktigt att du kan ändra hur du jobbar när saker förändras.
Varmt välkommen med din ansökan! Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheteroch kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Om företaget
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Ersättning
