Specialistundersköterska till hemtjänsten
2026-02-16
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
, Stockholm
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Vård- och omsorgsförvaltningens ansvar är att ge vård, omsorg och stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ge stöd till deras anhöriga. Vårt mål är att med medborgarens fokus ge goda förutsättningar till en självständig, stimulerande och trygg livssituation - dygnet runt. Vi är 2 500 medarbetare som i våra olika funktioner ger stöd och omsorg till de medborgare som behöver det.
Tjänsten är en projektanställning under 2026, med möjlighet till fortsatt arbete inom hemtjänsten efter avslutad projektperiod.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Som specialistundersköterska är du en del av den ordinarie driften inom hemtjänsten. Du tillhör enhetens arbetsgrupp, deltar i APT och arbetsmöten samt samarbetar nära kollegor, enhetschef och verksamhetsutvecklare för att skapa trygghet, kvalitet och utveckling i verksamheten.
Rollen är vägledande och stödjande i arbetsgruppen och syftar till att stärka kvaliteten i det dagliga omvårdnadsarbetet. Arbetet genomförs tillsammans med övriga medarbetare och bidrar till att brukarna får en adekvat omvårdnad samt en trygg och meningsfull vardag.
I din roll ingår bland annat att:
- utföra undersköterskeinsatser med fokus på individens behov och hög kvalitet.
- dokumentera eget arbete enligt lagar och stödja kollegor i dokumentation och genomförandeplaner.
- stötta kollegor i uppföljning, rapportering och dokumentation av avvikelser samt bidra till ökad förståelse och kvalitet i enhetens arbetssätt.
- kartlägga arbetssätt, identifiera förbättringsområden och bidra till kontinuerlig verksamhetsutveckling.
- delta i månadsvisa stickprov, utbildningar, workshops och resultatgenomgångar i syfte att stärka kvalitet och lärande.
- täcka upp vid akuta behov.
Rollen innebär ett personcentrerat och professionellt förhållningssätt samt ett starkt engagemang för både brukare och arbetsgruppen. Arbetet genomförs utifrån verksamhetens kvalitetsbehov och kan omfatta både kortare och längre uppdrag på olika enheter. Vi arbetar ambulerande inom hela hemtjänstens verksamhetsområde. Under placering på en specifik enhet vänder du dig med arbetsrelaterade frågor till enhetens chef, som då är din närmaste chef. I övergripande strukturella frågor ingår du i projektgruppen som leds av ansvarig enhetschef för projektet.
Arbetet sker måndag till fredag dagtid, vilket ger god förutsägbarhet och balans mellan arbete och fritid.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder en spännande roll där du får möjlighet att göra verklig skillnad för både brukare och arbetsgruppen, samtidigt som du utvecklar din specialistkompetens i en engagerad och professionell miljö. Rollen ger utrymme att stötta kollegor och bidra till kvalitetsuppföljning. Du får också möjlighet att delta i utbildningar, workshops och resultatgenomgångar som stärker både kunskap och arbetssätt. Här får du chansen att växa och göra ett meningsfullt bidrag i en personcentrerad verksamhet där trygghet, kvalitet och omtanke står i centrum.
Du som söker till oss
Du är utbildad undersköterska och har specialistutbildning inom äldreomsorg eller motsvarande specialistkompetens.
Övriga krav:
• B-körkort
• God förmåga att kommunicera obehindrat på svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
- Erfarenhet av kvalitetsarbete.
- Erfarenhet inom hemtjänst.
- Erfarenhet av arbete med äldre.
- Erfarenhet av dokumentation i Lifecare samt arbete med genomförandeplaner.
Som specialistundersköterska i denna roll är du engagerad och professionell i mötet med varje individ, vilket säkerställer trygg och högkvalitativ omvårdnad. Du är flexibel och anpassningsbar, vilket gör att du kan stötta olika enheter och kollegor vid behov. Din kommunikativa och vägledande förmåga stärker arbetsgruppen och bidrar till korrekt dokumentation och rapportering. Med analytisk och utvecklingsinriktad kompetens kartlägger du arbetssätt, identifierar förbättringsområden och driver kontinuerliga förbättringar i verksamheten.
Tänk på att ansöka om intyg för skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen om du inte redan har den. För att kunna bli anställd som undersköterska i Botkyrka kommun krävs det att du har intyg om skyddad yrkestitel eller omfattas av undantagsregeln. Läs gärna mer om detta på Socialstyrelsens hemsida.
Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas innan anställning, oftast i samband med anställningsintervju. Utdraget begär du själv via polisens hemsida: Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten.
Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor. Du kan också beställa det digitalt om du har en Kivra-brevlåda för snabbare handläggning.
