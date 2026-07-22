Specialistundersköterska till hemtjänst Åhus
Kristianstads kommun / Undersköterskejobb / Kristianstad Visa alla undersköterskejobb i Kristianstad
2026-07-22
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er).
Vi söker nu dig som vill vara med och utveckla vår verksamhet framåt. Som specialistundersköterska i vår organisation får du möjlighet att nyttja din specialistkompetens för att skapa värde för våra kunder och bidra till verksamhetens utveckling.
Din roll hos oss
Förutom det ordinarie undersköterkeuppdraget ingår i din roll som specialistundersköterska att handleda och vägleda dina kollegor i det dagliga arbetet inom din specialitet. Du är en del av arbetslaget och utför vård- och omsorgsuppgifter. Du tar också ansvar för att stärka kunskapen och kvaliteten i omvårdnadsarbetet genom att ge stöd och handledning individuellt så väl som i grupp. I arbetet ingår även att du uppdaterar dig kring evidensbaserad kunskap, tar initiativ och delar den med arbetsgruppen. Du erbjuds ett omväxlande arbete med omvårdnadsinsatser, aktiviteter och delegerade arbetsuppgifter från sjuksköterska och rehabpersonal.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är undersköterska med specialistinriktning äldres hälsa och ohälsa, palliativ vård, akutsjukvård, psykiatri eller demens. Arbetet kräver att du har tidigare erfarenhet av arbete med personer med demenssjukdom och vi ser gärna att du har erfarenhet av skattningsinstrumentet BPSD. Har du erfarenhet av handledning och utbildning är det meriterande.
Eftersom kommunikation och dokumentation är viktiga delar i arbetet krävs att du har vana av arbete i IT-baserade system och att du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Vi söker dig som främjar en god arbetsmiljö och finner lösningar i vardagen. Du kan motivera och entusiasmera och har ett professionellt bemötande mot alla du möter i ditt arbete. Vidare har du förmåga att självständigt planera och strukturera arbetet samtidigt som du respekterar fattade beslut. Vi vill att du är noggrann, engagerad och ansvarstagande i det arbete du utför. Uppdraget kräver att du är pedagogisk, har god samarbetsförmåga och har lätt att skapa förtroende och goda relationer.
Det här är vi
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.Publiceringsdatum2026-07-22Ersättning
Kristianstads kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning.Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse. Vi kommer löpande kalla till intervju.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS-2026-178". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads Kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Kristianstad kommun, Åhus Kontakt
Enhetschef
Elin Viberg +4644134654 Jobbnummer
10009505