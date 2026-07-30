Specialistundersköterska till hemsjukvårdsområde Nord 1
Helsingborgs kommun / Undersköterskejobb / Helsingborg Visa alla undersköterskejobb i Helsingborg
2026-07-30
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Vill du ta nästa steg i din undersköterskekarriär och bidra till utvecklingen av framtidens äldreomsorg? Som specialistundersköterska hos oss får du vara med och driva kvalitetsutveckling i vardagen. Här får du möjlighet att kombinera praktiskt omsorgsarbete med ett strategiskt uppdrag där din kompetens gör verklig skillnad – både för patienten och för dina kollegor.
Om arbetsplatsen
Utgå från Villa Hevea på Tågaborg, och arbeta i ett hemsjukvårdsteam där din kompetens verkligen gör skillnad. Här får du ett självständigt och varierat arbete nära patienten, samtidigt som du har ett starkt team i ryggen och nära stöd i vardagen. Hos oss ingår du i ett härligt team som ger vård till patienter i de norra delarna av Helsingborg. Du kommer främst röra dig inom hemsjukvårds område Nord 1, men kan vid behov behöva stötta upp inom hemsjukvårdsområde Nord 4 som utgår från Hamilton House.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.Publiceringsdatum2026-07-30Dina arbetsuppgifter
Som specialistundersköterska hos oss arbetar du både patientnära och utvecklingsinriktat, med fokus på kvalitet, trygghet och individens behov. I din roll arbetar du nära och i samverkan med sjuksköterskor i hemsjukvården. Du är behjälplig i hälso- och sjukvårdsinsatser och utför uppgifter på delegation eller instruktion, såsom såromläggningar, provtagning och kompressionsbehandling för patienter inskrivna i hemsjukvården. Det kan även ingå att hantera praktiska moment som exempelvis hämtning av läkemedel eller omläggningsmaterial vid behov.
Andra arbetsuppgifter är dokumentation enligt gällande lagstiftning.Kvalifikationer
För att gå vidare i rekryteringsprocessen behöver du ha läst minst 200 YH-poäng som specialistundersköterska och ha tidigare erfarenhet från vård- och omsorgsarbete. Du behöver även ha goda datorkunskaper och dokumentationsvana, vara bekväm med att arbeta med digitala hjälpmedel samt ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Att kunna cykla är ett krav, medan b-körkort är meriterande.
Det är även meriterande om du har kunskaper i Senior Alert, BPSD, Stjärnmärkt, Lifecare och Procapita.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor och har förmågan att möta varje individ utifrån deras behov och önskemål. Du är trygg i dig själv och bekväm med att arbeta självständigt och att handleda kollegor. Att vara specialistundersköterska innebär ständig utveckling och vi förutsätter att du är engagerad i både din egen utveckling såväl som verksamhetens.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Löpande urval sker. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Sista dag att ansöka är 2026-08-18
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/Innan
anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
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251 89 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Enhetschef
Elin Amrén Elin.Amren@Helsingborg.se +4642103108 Jobbnummer
10015648