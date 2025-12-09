Specialistundersköterska till Gruppbostad Rosenborgstan 28
2025-12-09
Är du utbildad specialistundersköterska? Vill du vara med att driva och utveckla en gruppbostads vårdnära arbete framåt? Då är det dig vi söker till en ny roll på Gruppbostad Rosenborgsgatan 28 där du kan kombinera praktiskt stöd- och omvårdnadsarbete med att vägleda och stötta kollegor!
Ditt nya jobb
Du kommer arbeta nära medborgaren i vardagen för att stödja och främja ett självständigt liv.
Arbetsuppgifterna omfattar socialt stöd, personlig omvårdnad, läkemedelshantering, aktiviteter och hushållsarbete - alltid med medborgarens delaktighet i fokus. Sjukvårdande insatser ingår så som trakestomi, hostmaskin, ventilator och sond. Vi arbetar även med tydliggörande pedagogik genom bildstöd, scheman och TAKK. Social dokumentation, genomförandeplaner och kontaktmannaskap ingår.
Som specialistundersköterska kommer du ha ett utökat ansvar för att utveckla verksamhetens arbetssätt för att säkerställa god kvalité i de insatser som utförs till medborgaren. Tillsammans med enhetschef och stödpedagog kommer du arbeta med att utveckla rutiner, instruera och lära upp kollegor i det omfattande omvårdande arbete. Ditt arbete kommer till stor del bestå av följande:
Säkerställa verksamhetens kvalité i omvårdnadsinsatserna
Utföra egenkontroller och säkerställa efterlevnad av god hygienrutiner
Ge råd och stöd till dina kollegor i frågor som rör omvårdnadsarbetet
Introducera och handleda nyanställda/studenter genom utbildning, stöttning och vägledning
Handleda och vidareutbilda studenter och kollegor utifrån specialistområdet inom exempelvis demensvård och palliativ omvårdnad alternativt andra vårdmoment
Genomföra utbildningar kopplat till aktuella vårdinsatser och därefter utföra samt handleda kollegor kopplat till området, så som trakestomin
Vid behov stötta och handleda andra enheter under kortare perioder
Samverkan sker med olika professioner inom hälso- och sjukvården, anhöriga, daglig verksamhet och andra aktörer som behövs för att på bästa sätt tillgodose medborgarens behov. Andra arbetsuppgifter kan även förekomma och variera över tid.
Din kompetens
Du är utbildad specialistundersköterska (200 YH-poäng), gärna inom området akutsjukvård eller demens alternativt annat som arbetsgivaren bedömer relevant
Du är utbildad undersköterska och vi ser gärna att du har intyg för skyddad yrkestitel
Du har minst tre års erfarenhet av arbete som undersköterska
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med evidensbaserade metoder och arbetssätt samt av att handleda och lära ut till andra
Goda kunskaper i svenska i tal, skrift och läsförståelse krävs för hantering av dokumentation, informationsinhämtning och kommunikation där du tar till dig och förmedlar komplex information kring omvårdnadsinsatser
Du behöver vara trygg i att använda digitala arbetsverktyg så som Combine och TES
Du har god fysisk rörlighet eftersom arbetet kan vara fysiskt krävande
Som person är du trygg och ansvarstagande genom att vara uppmärksam, noggrann och strukturerad. Du behåller lugnet i pressade situationer, är tålmodig och tillmötesgående. Du har en god pedagogisk förmåga där du kan vägleda samt bemöta både kollegor och medborgare på ett tydligt och respektfullt sätt. Framförallt har du genuint intresse för fördjupad kunskap och utveckla specialistkunskap, du delar med dig och stå för din kompetens för att nå goda resultat - tillsammans med andra.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten!
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett varierande och roligt arbete med möjligheten att göra verklig skillnad i andras liv. Rollen som specialistundersköterska är ny inom Funktionsstöd men baserad utifrån äldreomsorgens rollbeskrivning. Detta innebär en möjligheten att vara med att forma och utveckla arbetet som specialist i gruppbostaden, ett tillfälle för dig att använda din kompetens och göra stor skillnad.
Välkommen till oss
Gruppbostad Rosenborgsgatan 28 finner du i centrala Huskvarna med ett attraktivt läge i närhet till affärer, restauranger och grönområden. Här bor sex vuxna medborgare med olika intellektuella funktionsnedsättningar - alla i behov av stöd i enlighet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Omsorgsnivån för medborgarna är varierande, från stödjande till helt kompenserande beroende på livsområde. Verksamhetens mål är att främja individens personliga förmågor med beaktande av personlig integritet.
För dig som arbetar här finns det goda pendlingsmöjligheter med närhet till cykelväg längs Vättern, station, buss precis utanför, samt parkeringsgarage i byggnaden. Personalstyrkan består idag av 16 medarbetare, varav fyra arbetar vaken natt och 12 arbetar dag/kväll. Vi söker nu efter en ny kollega som kan komplettera vårat team med sin specialistkunskap!
Bra att veta
Rekryteringen avser en tillsvidaretjänst med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiden innefattar dag och kväll, vardag som helg. Jönköpings kommun erbjuder alltid 100% sysselsättningsgrad och samplanering med arbete på annan verksamhet förekommer.
Löpande urval tillämpas och intervjuer planeras med start vecka 2. I din ansökan vill vi att det finns ett CV och bifogat examensbevis, samt aktuella tjänstgöringsintyg som styrker din erfarenhet ska visas innan anställning.
Vill du veta mer?
Har du funderingar kring tjänsten kontakta Enhetschef Lena Bolling
Fackliga representanter: www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som Specialistundersköterska till Gruppbostad Rosenborgsgatan 28!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
