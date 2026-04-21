Specialistundersköterska till Bruksgatans äldreboende
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vi söker en specialistundersköterska till Bruksgatans äldreboende - ett äldreboende med somatiska enheter, demensenheter och korttidsenhet. I rollen kombinerar du det dagliga omvårdnadsarbetet med ett särskilt ansvar för att bidra med din specialistkompetens samt driva kvalitets- och utvecklingsarbete. Kan det vara något för dig? Välkommen med din ansökan.
Välkommen till oss
"Det som gör att jag trivs här är kollegorna. Vi är olika, men vi backar alltid varandra - och man känner verkligen att man behövs." - Personalen på Bruksgatan
Bruksgatan är ett hemtrevligt äldreboende beläget på Torpa i centrala Jönköping. Här arbetar engagerade medarbetare som tillsammans skapar en trygg, respektfull och meningsfull tillvaro för våra boende. Vi tror på samarbete, utveckling och att alltid ha individen i fokus.
Verksamheten består av tre somatiska enheter, två demensenheter och en korttidsenhet. I anslutning till boendet finns en trevlig trädgård och utemiljö som används flitigt av både boende och personal.
Ditt nya jobb
På Bruksgatans äldreboende arbetar vi utifrån äldreomsorgens värdegrund: att varje äldre person ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (SoL 5 kap 4 §).
Som specialistundersköterska är du en viktig bärare av verksamhetens värdegrund, mål och idé. Du ingår i arbetsgruppen och deltar i det dagliga omvårdnadsarbetet samtidigt som du bidrar med fördjupad kompetens inom ditt specialistområde.
Arbetet utgår från ett rehabiliterande och hälsofrämjande förhållningssätt där omsorgen utformas tillsammans med den enskilde, med fokus på trygghet, självbestämmande och livskvalitet.
Du arbetar personcentrerat och bidrar till en trygg och meningsfull vardag för de boende. Utöver sedvanliga arbetsuppgifter som personlig omvårdnad, social aktivering, läkemedelshantering och kontaktmannaskap har du ett särskilt ansvar för att vägleda och stödja kollegor genom råd, tips och handledning. Du medverkar också i introduktion av nyanställda och deltar i handledning av studerande från YH-utbildningar för specialistundersköterskor.
I rollen ingår även att identifierar och driva kvalitets- och utvecklingsarbete i samråd med enhetschefer och utifrån verksamhetens behov. Du samverkar med både interna och externa aktörer, deltar i nätverk samt sprider ny kunskap och forskning till kollegor. Vid behov kan du även stötta andra enheter under kortare perioder.
Din kompetens
För tjänsten krävs utbildning som undersköterska med vidareutbildning till specialistundersköterska samt god förståelse för ett salutogent arbetssätt och personcentrerad omvårdnad. Erfarenhet av arbete på korttidsenhet är meriterade.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är nödvändiga då arbetet innefattar dokumentation samt professionell kommunikation med hyresgäster, anhöriga och kollegor. Arbetet förutsätter även god datavana, där datorn används som ett naturligt hjälpmedel i det dagliga arbetet, exempelvis vid dokumentation.
Arbetet ställer även krav på fysisk rörlighet då situationer uppstår som inte kan förutsägas och måste lösas på ett för situationen anpassat sätt.
Personliga egenskaper och förmågor
Vi söker dig som har ett genuint engagemang för äldre och deras livskvalitet. Med fokus på trygghet och meningsfullhet bidrar du på ett naturligt sätt till en vardag där de boende känner sig både sedda och delaktiga.
Som person har du är du trygg i din yrkesroll, behåller lugnet i oförutsedda händelser och arbetar strukturerat samt lösningsfokuserat. Du trivs med att samarbeta med andra och delar gärna med dig av din kunskap, samtidigt som du tar stort eget ansvar och kan arbeta självständigt. Vi hoppas att du har ett intresse för kvalitéts- och utvecklingsarbete och vill bidra till en positiv arbetsmiljö hos oss!
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en trygg anställning och ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad varje dag. Du blir en del av ett engagerat och samarbetsinriktat team där vi stöttar, inspirerar och hjälper varandra i vardagen. På Bruksgatan värnar vi om en god arbetsmiljö och tycker att arbetsglädje och gemenskap är en självklar del av jobbet.
Som medarbetare hos oss får du ta del av flera förmåner, bland annat friskvårdsbidrag och betald semester redan från ditt första anställningsår. Vill du veta mer om vad Jönköpings kommun erbjuder dig som kan du läsa vidare här: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Bra att veta
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstiden är förlagda till dag och kväll på vardagar samt arbete varannan helg.
Tjänstgöring på flera av verksamhetens enheter samt resurspass kan förekomma.Publiceringsdatum2026-04-21Så ansöker du
I ansökan ber vi dig inkomma med personligt brev, CV, examensbevis samt tjänstgöringsintyg. All tidigare tjänstgöring ska kunna styrkas, med tydlig angivelse av omfattning, anställningsform och befattning.
Vill du veta mer?
Johannes Eklund, Enhetschef Bruksgatans äldreboende
Telefonnummer: 036-107120
E-postadress: johannes.eklund@jonkoping.se
Fackliga frågor: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som specialistundersköterska till Bruksgatans äldreboende!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Jönköpings kommun
)
551 89 JÖNKÖPING
Socialförvaltningen
