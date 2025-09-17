Specialistundersköterska till Beatebergsgården
Strömstads kommun, Beatebergsgården / Undersköterskejobb / Strömstad Visa alla undersköterskejobb i Strömstad
2025-09-17
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strömstads kommun, Beatebergsgården i Strömstad
Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
Inom Socialförvaltningen arbetar vi tillsammans för att de vi är till för ska ges möjlighet att leva ett bra liv utifrån sina unika förutsättningar. Varje dag skapar vi mening i vardagen, ger stöd där det behövs och tar ansvar för att skapa trygghet och ett gott liv hela livet.
Beatebergsgården är ett av våra större särskilda boenden och ligger strax utanför Strömstad i en ort som heter Skee. Beatebergården består av 4 avdelningar varav två somatisk och två demensavdelningar.Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
Hos oss i Strömstads kommun får du som specialistundersköterska en nyckelroll i vår satsning på kvalitetsutveckling och förbättrad omsorg. Det här är en möjlighet för dig som brinner för äldreomsorg, utveckling och att göra verklig skillnad både för våra brukare och för dina kollegor.
Som specialistundersköterska arbetar du nära personal för att säkra bästa möjliga vård till våra brukare. Du vägleder i etiska frågor, leder utvecklingsarbete och deltar aktivt i att stärka kvaliteten i vardagen. I rollen ingår även administrativa uppgifter kopplade till kvalitet och förändringsledning.
Det är ett meningsfullt och varierat arbete där du får möjlighet att växa i din yrkesroll, påverka verksamheten och bidra till att skapa en trygg och professionell miljö för våra äldre.
Flexibilitet är en självklar del av tjänsten och du kommer kunna bidra på flera olika enheter då resurspass är en naturlig del av vardagen när behov finns. Det gör att du både stärker din kompetens och bidrar till att säkra bemanningen inom hela äldreomsorgen i vår kommun.Kvalifikationer
* Utbildad undersköterska med bevis om skyddad arbetstitel från socialstyrelsen.
* Bevis om fullgjord utbildning till specialistundersköterska från yrkeshögskola enligt inriktning.
* Körkort-B.
* Är van att arbeta i verksamhetssystem och skapa administrativ struktur.
Du vill bidra till samarbete och i ditt arbete är du prestigelös, modig och känner dig trygg i samarbetet med andra professioner samt med närstående. Du har en pedagogisk förmåga och ser naturligt lösningar samt trivs med att handleda andra. Med ditt handledarskap växer och utvecklas individer i sina roller och i sitt yrke. För dig innebär kommunikation din förmåga att få andra att lyssna och att vara mottagliga för andras kommunikation likväl att inspirera och göra information begriplig.
Vi erbjuder dig en roll som kan skapa utveckling som ger verklig kvalitet för våra brukar samtidigt som du får se andra växa i sina yrkesroller.
För att du ska komma till din rätt och trivas kommer vi lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi ser framemot din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C267745/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömstads kommun
(org.nr 212000-1405) Arbetsplats
Strömstads kommun, Beatebergsgården Kontakt
Enhetschef
David Damerau david.damerau@stromstad.se 0526-19351 Jobbnummer
9513666