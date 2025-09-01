Specialistundersköterska till ASH Norduppland
2025-09-01
Verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Den specialiserade palliativa vården på Akademiska sjukhuset bedrivs på palliativt centrum som består av SPVA (tidigare hospice), avdelningen för specialiserad hemsjukvård (ASH Uppsala & ASH Norduppland), palliativa konsultteamet (PKT) och palliativ mottagning.
ASH-teamet vårdar patienter i alla åldrar oavsett diagnos som är i behov av specialiserad palliativ vård i sitt eget hem eller på särskilt boende.
Ditt uppdrag
Som specialistundersköterska på ASH arbetar du i ett multidisciplinärt team och medverkar till att vårda palliativa patienter med specialiserat behov i deras hem. Tjänsten innebär att du arbetar nätter tillsammans med en sjuksköterska. Som specialistundersköterska hos oss så kommer du bland annat utföra omvårdnadsåtgärder i symtomlindrande syfte och erbjuda patient -och närståendestöd.
Du är specialistutbildad undersköterska med erfarenhet av palliativ vård, gärna hemsjukvård, men även du med kort erfarenhet med intresse av palliativ vård är välkommen att söka. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. B-körkort är ett krav.
Din kompetens
Du är trygg, strukturerad, kommunikativ och tycker om att arbeta i team. Vi ser gärna att du har god samarbetsförmåga, är flexibel och arbetar kvalitetsmedvetet.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning på mellan 75-100%. Enbart nätter. Individuell inskolning och mentorskap efter önskemål.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
T.f Avdelningschef Linda Frode,
Bitr. Avdelningschef Malin Järnkrok, 0293-20329
Facklig företrädare nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer sker fortlöpande och tillsättning av tjänster kan bli aktuellt innan annonstiden gått ut.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
