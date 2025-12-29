Specialistundersköterska till Åkerhus vård- och omsorgsboende
2025-12-29
Om jobbet
Vill du vara med och utvecklas i en framtidsbransch? Hos oss på Åkerhus vård- och omsorgsboende får du chansen att vara med och göra verklig skillnad.
Tillsammans skapar vi förutsättningar för hyresgästerna att leva ett värdigt och meningsfullt liv.
I rollen som specialistundersköterska får du möjlighet att nyttja din specialistkompetens genom att driva kvalitetsarbetet utifrån verksamhetens behov. Förutom ditt ordinarie undersköterskeuppdrag kommer du att handleda och vägleda dina kollegor i omvårdnadssituationer, bemötande och förhållningssätt utifrån personcentrerad vård- och omsorg.
Du arbetar självständigt på uppdrag av chef och har förmågan att leda andra i arbetet. Tillsammans med omsorgshandledare fungerar du som stöd till enhetschefen i den dagliga handledningen och verksamhetsutvecklingen samt är delaktig i introduktion av nya medarbetare.
Vi är ett stort vård- och omsorgsboende med 102 lägenheter. Här finns hyresgäster i behov av vård- och omsorg med inriktningarna somatik, demens och teckenspråk. Vi har även teckenspråkig hemtjänst. Vårt mål är att erbjuda ett stimulerande och trivsamt boende där hyresgästen är med och gör vardagen innehållsrik.
Du kommer att arbeta dag, kväll och helg och har stora möjligheter att påverka innehållet i ditt arbete.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om dig
Kvalifikationer
• Utbildad specialistundersköterska med minst 200 YH-poäng relevant för tjänsten
• Har arbetslivserfarenhet inom vård- och omsorg
• Behärskar det svenska språket väl, eftersom kommunikation och dokumentation är viktiga i uppdraget
• Har god IT-vana
Det är meriterande om du
• Har erfarenhet av att arbeta med kvalitetsregister och social dokumentation
• Har erfarenhet av handledning av individer och grupper
• Har arbetat inom demensvård
Vi söker dig som utmärker dig genom din respektfulla och empatiska inställning gentemot andra. Som en värdefull del av vårt team är du öppen för att möta människor i olika känslolägen med omtanke och förståelse. I samarbete med andra skapar du goda relationer och strävar efter att uppnå de gemensamma målen och du får energi av att bidra till andras lärande.
Genom din förmåga att förklara problem och information till olika mottagare ur olika perspektiv möjliggör du dialog och delaktighet. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Du har en positiv inställning till förändring och en vilja att ständigt lära och utvecklas.
Välkommen att bli en del av vårt team där din unika kompetens och personlighet är av stor betydelse.
ÖVRIGT
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa "kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d.
Publiceringsdatum2025-12-29
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen
Sebastian Södergren sebastian.2.sodergren@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-3661196
