Specialistundersköterska med inriktning demens
På Ginstgården möter vi människor där de är i livet.
För våra boende med demenssjukdom handlar vardagen ofta om att skapa trygghet, igenkänning och meningsfulla stunder varje dag. Nu söker vi en specialistundersköterska med inriktning demens. Ginstgården drivs av Bräcke diakoni, en idéburen organisation som arbetar för ett medmänskligare samhälle. Hos oss får du möjlighet att kombinera nära omsorgsarbete med din specialistkompetens och vara en viktig resurs för både boende och kollegor.
Din roll
Som specialistundersköterska arbetar du nära de boende och bidrar med fördjupad kompetens inom demensvård. Du är en trygg person i vardagen för de boende, samtidigt som du stöttar teamet i bemötande, arbetssätt och utveckling inom demensområdet.
I rollen ingår bland annat att:
ge stöd till boende i deras vardag och stärka deras egna förmågor
arbeta aktivt med BPSD och Senior Alert
bidra till personcentrerad och kvalitativ demensvård
delta i och initiera aktiviteter som skapar mening i vardagen
dela din kunskap och vid behov handleda kollegor
utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter i samråd med sjuksköterska
Vem vi söker
Vi söker dig som är specialistundersköterska med inriktning demens och som vill använda din kompetens för att skapa trygghet och livskvalitet för personer som lever med demenssjukdom. Du är empatisk, lyhörd och ett naturligt intresse för människors livsberättelser och behov. Med din specialistkompetens bidrar du både i det dagliga omsorgsarbetet och genom att dela kunskap och utveckla omsorgen tillsammans med dina kollegor.Publiceringsdatum2026-03-15Kvalifikationer
- Utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel
- Vidareutbildning till specialistundersköterska inom demens
- Erfarenhet av arbete med personer med kognitiv sjukdom / demenssjukdom
- Kunskap om BPSD och palliativ vård
- Kunskap om eller utbildning inom BPSD och palliativ vård
- Kommunicerar väl på svenska i tal och skrift
Meriterande är erfarenhet av att handleda kollegor samt arbete med kvalitetsregister och digitala verktyg.
Bräcke vård- och omsorgsboende Ginstgården
På Ginstgården tar vi emot äldre med kognitiv sjukdom och arbetar rehabiliterande och hälsofrämjande dygnet runt. Vi utgår alltid från det friska och vill ge våra boende ett gott åldrande, där varje möte visar på den omtanke och värdegrund som kännetecknar oss. Därför fokuserar vi på att erbjuda vällagad mat, musik och aktiviteter som ger mening i vardagen för både boende och personal.
Här kan du läsa mer om verksamheten och hur vi jobbar: https://brackediakoni.se/bracke-aldreboende-ginstgarden/
Välkommen med din ansökan idag!
Bräcke diakoni - hos oss blir du del av något större
Hos oss blir du del av en idéburen organisation där engagemang och medmänsklighet märks i vardagen.
Hos oss får du:
Arbeta i en idéburen stiftelse där överskott återinvesteras i verksamheten
- Möjlighet till delaktighet och påverkan i en organisation med korta beslutsvägar
Trygghet genom kollektivavtal, som ger tjänstepension, försäkringar, föräldralön, extra semesterdagar med ålder och villkor som stödjer ett hållbart arbetsliv
- Ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad för människor
Läs mer här: https://brackediakoni.se/vart-erbjudande/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/53". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stift Bräcke Diakoni Arbetsplats
Bräcke diakoni, Bräcke äldreboende Ginstgården Kontakt
Ann-Louise Rickardsson, verksamhetschef 0322-280190 Jobbnummer
9798251