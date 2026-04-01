Specialistundersköterska inom demens till dagverksamhet
2026-04-01
Är du en positiv, flexibel, ansvarstagande och lyhörd specialistundersköterska inom demens som brinner för att göra skillnad? - då kan du vara den vi söker!
Dagverksamhet Asken vänder sig till personer med demenssjukdom eller pågående demensutredning och fokuserar på att skapa trygga, stimulerande och meningsfulla dagar utifrån individens behov. Vi söker en ny kollega med specialistkompetens inom demens som vill vara en del av vår baspersonal men samtidigt ha ett särskilt uppdrag i verksamhetens utveckling.
Våra dagar består av att planera och skapa innehåll för kommande dagar och i rollen har du stor möjlighet att påverka, utveckla och tänka nytt. En vanlig dag på Asken ser olika ut men utgår alltid från deltagarnas behov och intressen. I grunden handlar arbetet om att ta emot och sysselsätta personer med demenssjukdom eller pågående demensutredning.
Grunduppdraget innehåller även: Personcentrerad omvårdnad, delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter, planering och genomförande av aktiviteter, kontaktmannaskap och ombudsuppdrag, dokumentation enligt gällande riktlinjer
Arbetet är till stor del självständigt, men vi arbetar nära varandra i ett litet team där samarbete är avgörande.
Särskilt uppdrag - specialistundersköterska inom demens
I nyckelrollen ska du som del i ditt uppdrag, utifrån en helhetssyn, vara en reflekterande praktiker med ett professionellt och medvetet förhållningssätt. Du ska vara en förebild i arbetet och bidra till att utveckla och sprida ett personcentrerat och situationsanpassat arbetssätt med målsättning om att stärka deltagarnas/brukarnas delaktighet och självständighet.
Ditt särskilda uppdrag innebär bland annat att:
Vara en länk mellan ledning och medarbetare i värdegrundsarbetet
Planera och utveckla det pedagogiska arbetet i samverkan med chef
Vara aktiv i verksamhetens kvalitets- och förbättringsarbete
Handleda och vägleda kollegor i vardagsarbetet
Stödja kollegor i bemötande av personer med BPSD
Sprida ny kunskap och omvärldsbevaka inom demensområdet
Främja ett reflekterande och salutogent förhållningssätt
Samverka med andra specialistundersköterskor och professioner
I huvudsak arbetar du dagtid på vardagar, men kvällar och helger kan förekomma. Du kommer även arbeta med omvårdnad och uppdrag i andra verksamheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har genomgått Vård- och omsorgsprogrammet med yrkesbevis för undersköterska
Har yrkeshögskoleexamen som demensspecialiserad undersköterska. Även du som är specialistundersköterska inom annan riktning välkomnas att söka
Har erfarenhet av arbete inom demensområdet
Har B-körkort
Har goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Vi ser att du:
I nyckelrollen ser vi att det är av värde att du är trygg i din profession som specialist undersköterska inom demens. I rollen förväntas du dela med dig av din kunskap på ett pedagogiskt sätt och handleda kollegor för att förbättra omvårdanden av vår brukare. Med det krävs att du har en trygghet i din roll, vågar stå upp för din kompetens med vårt gemensamma fokus om brukarnas bästa i fokus.
I rollen samarbetare du med andra kollegor och det ställer därför krav om god samarbetsförmåga. Det krävs ett flexibelt tankesätt för att se andras perspektiv i verksamheten samt för att kunna ställa om efter andra förutsättningar.
För att passa i mötet med våra brukare lägger vi stort värde vid att du har ett genuint intresse för människor och en nyfikenhet på varje individ. Vi tror även att du är initiativtagande och kreativ i planering av aktiviteter och har lätt för att självständigt planera och slutföra aktiviteter. För att ta dig an uppgiften är det av vikt att du har digital mognad och är bekväm med dator och mobil som arbetsverktyg
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering.
ÖVRIGT
I denna rekryteringsprocess ingår intervjuer och referenstagning. Vi tillämpar löpande urval om intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstidens slut så sök gärna så snart som möjligt!
Inför anställning behöver du visa upp utdrag ur polisens misstankes- och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning hos oss
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt ID och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
Om du har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta rekryterande chef, istället för att söka via vårt digitala system. Vi hjälper dig vidare på ett säkert sätt.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Schema. Arbete förläggs för närvarande i huvudsak till dagtid i grunden men kväll och helgtjänstgöring kan bli aktuellt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26/29". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vaggeryds kommun
(org.nr 212000-0522)
568 21 SKILLINGARYD Arbetsplats
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Kommunal
Elisabeth Walfridsson 010-442 96 15 Jobbnummer
9831694