Specialistundersköterska inom demens och äldreomsorg
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2026-07-15
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Vi söker dig som vill ha ett meningsfullt och omväxlande arbete med möjlighet att göra skillnad varje dag. Du arbetar med förekommande arbetsuppgifter inom vård och omsorg utifrån ett salutogent förhållningssätt.
Vi som arbetar inom äldreomsorgen i Funäsdalen strävar efter att erbjuda en trygg och stimulerande miljö för våra brukare där vi arbetar utifrån brukarens behov och önskemål i centrum.
Arbetstider är måndag till fredag. Tillträde enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
• Vara en fast omsorgskontakt, där du är en viktig länk mellan brukare, anhöriga och olika vårdaktörer.
• Delta aktivt i teamträffar, ansvara för att utveckla arbetet med BPSD-bedömningar och uppföljningar.
• Ha en handledande funktion gentemot andra kollegor.
En stor del självständiga beslut och samarbete med andra yrkeskategorier och anhöriga är en del av din arbetsdag.KvalifikationerKvalifikationer
• Utbildad specialistundersköterska.
• B-körkort.
För att arbeta inom vård av äldre och vuxna med funktionsnedsättning krävs utdrag ur belastningsregistret.
Meriterande:
• Läkemedelsdelegering.
• Erfarenhet av den samiska kulturen och sydsamiska.
• Erfarenhet från arbete med/utbildning inom rehabilitering, förflyttningskunskap och särskilt boende.
• Datorvana och arbete i VIVA.Dina personliga egenskaper
• Du lockas av nya utmaningar i arbetet, tänker lösningsfokuserat, har en hög grad av flexibilitet och är ansvarstagande.
• Du har ett genuint intresse för äldres hälsa och livskvalitet.
• Du är lätt att samarbeta med och bidrar till ett glatt arbetsklimat.
Ett rehabiliterande förhållningssätt är för dig en självklarhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
• Friskvårdspeng.
• Friskvårdstimme.
Kontaktinformation
Anette Fundin Persson, Enhetschef, 0684 - 167 90, anette.fundin-persson@herjedalen.se
Anneli Fundin, Fackligt ombud Kommunal, 0684 - 167 95, anneli.fundin@herjedalen.se
Mia Hurtig, Fackligt ombud Kommunal, 076 - 141 60 82, mia.hurtig@herjedalen.se
Arbetsplats
Rörosvägen 33
846 72 Funäsdalen
Viktig information:
Arbetsgivare: Härjedalens kommun
Ref.nr: 5156041927
Tjänstens omfattning: 100%
Tillsvidareanställning med ev. provanställning
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härjedalens Kommun
(org.nr 212000-2510), https://www.herjedalen.se/
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842 80 FUNÄSDALEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härjedalens kommun Kontakt
Fackligt ombud Kommunal
Anneli Fundin anneli.fundin@herjedalen.se +4668416795 Jobbnummer
10003709