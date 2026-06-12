Specialistundersköterska inom demens
Omsorg i Bjuv AB / Sjuksköterskejobb / Bjuv Visa alla sjuksköterskejobb i Bjuv
2026-06-12
, Åstorp
, Helsingborg
, Klippan
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Omsorg i Bjuv AB i Bjuv
Du har säkert fått frågan "Vad jobbar du med?". I Bjuvs kommun ställer vi istället frågan "Vad jobbar du för?"
Vi arbetar för utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtiden för att tillsammans forma ett helt samhälle.
Vad jobbar du för?
Sedan våren 2021 organiseras verksamheterna inom vård och omsorg i ett kommunalt helägt bolag, Omsorg i Bjuv AB, som på uppdrag av förvaltningen ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att de invånare som behöver våra insatser kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
Vill du arbeta i en modern, utvecklad och framåtblickande dagverksamhet där kvalitet, engagemang och nytänkande står i centrum?
Nu söker vi dig som vill vara med och driva och fortsatt utveckla en verksamhet som gör skillnad på riktigt – för varje individ, varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Vi har utvecklats i linje med den nya socialtjänstlagen, där fokus ligger på tidiga och förebyggande insatser. Verksamheten är tillgänglig utan biståndsbedömning, vilket gör stödet enklare att nå. En viktig del i vårt arbete är det nära och täta samarbetet med Kognitivt team, där vi gemensamt säkerställer rätt insatser, kvalitet och utveckling för varje individ. Ekbackens dagverksamhet är en väl etablerad och strukturerad verksamhet med tydliga arbetssätt.
Nivå 1
För deltagare i tidigt skede med god kognitiv och fysisk förmåga. De kan delta aktivt, ta initiativ och göra egna val. Fokus är att bevara funktion, främja delaktighet och stärka självständighet.
Nivå 2
För deltagare i medelsvårt skede med större kognitiva eller fysiska begränsningar. De behöver tydliga instruktioner, guidning och ofta stöd genom hela aktiviteten.
Vårt arbetssätt FINGER-modellen
Vi arbetar evidensbaserat utifrån FINGER-modellen och erbjuder aktiviteter som stärker hjärnhälsa genom:
• Kognitiv träning
• Fysisk aktivitet
• Social gemenskap
Allt vi gör utgår från ett personcentrerat och rehabiliterande förhållningssätt med målet att stärka funktioner, öka livskvalitet och möjliggöra kvarboende i ordinärt boende.
Uppdraget
Som specialistundersköterska inom demens / Silviasyster / Äldrepedagog blir du en nyckelperson i verksamheten. Du kommer att:
• Driva utveckling och kvalitet i det dagliga arbetet
• Planera och leda aktiviteter med hög kvalitet
• Samverka nära med Kognitivt team i planering, uppföljning och utveckling
• Bidra till ett professionellt och engagerat team
• Skapa innehållsrika och meningsfulla dagar
Dag/kväll vardagar och helg kan förekomma.Kvalifikationer
Kompetens och förhållningssätt
• Du har god kunskap om kognitiv sjukdom och personcentrerad omsorg
• Du förstår aktivitetens roll som förebyggande insats
• Du kan planera aktiviteter enligt principer liknande FINGER-modellen
• Du kan anpassa aktiviteter efter olika nivåer och dagsform
• Du har ett professionellt och lågaffektivt bemötande
• Arbetar strukturerat men kan samtidigt vara flexibel i stunden
• Ser individens resurser och arbetar jag-stödjande
Skallkrav för tjänsten
• Du är specialistundersköterska inom demens, Silviasyster eller äldrepedagog
• Du har dokumenterad erfarenhet av att planera och genomföra aktiviteter för personer med kognitiv sjukdom
• Du har god förmåga att dokumentera enligt SoL och arbeta i digitala system (LifeCare)
• Du har mycket god svenska i tal och skrift
• Du har B-körkort
Meriterade för tjänsten är erfarenhet från dagverksamhet.Dina personliga egenskaper
• Du är trygg, engagerad och relationsskapande
• Du tar ansvar och bidrar aktivt till teamets utveckling
• Du har förmåga att motivera och inspirera deltagare
• Du trivs i en verksamhet där innehållet anpassas dagligen efter behov.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse.
Vi undanber oss kontakt från andra annonsörer.
Välkommen med din ansökan. Vi tillämpar löpnade urval, vilket innebär att intervjuer genomförs kontinuerligt och att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag,
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess.
För att kunna komma i fråga för en anställning i Omsorg i Bjuv AB, Bjuvs kommun ska ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Registerutdraget uppvisas först vid erbjudande om anställning.
Bjuvs kommun, där Omsorg i Bjuv är en del av koncernen, är en del av Familjen Helsingborg. Familjen Helsingborg är människor som möts, platser som stimulerar och sammanhang som utvecklar. Här växer både människor och företag.
Känsla skapar Familjen Helsingborg.
Vi är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.
familjenhelsingborg.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OiB 17/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Omsorg i Bjuv AB
(org.nr 559254-4448)
Box 70 (visa karta
)
267 34 BJUV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Facklig representant nås via kommunens växel 042-458 50 00 Jobbnummer
9961642