Specialistundersköterska Hälso- och sjukvården
2025-10-06
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
Socialförvaltningen arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på medborgarnas behov och har därför en sammanhållen socialförvaltning som arbetar med socialtjänstens hela uppdrag, under mottot "Vi stödjer ett självständigt liv". Vi arbetar målinriktat för att skapa en organisation med hög kompetens och kvalitet. En organisation med brukarmedverkan där individens behov sätts i centrum.Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Som specialistundersköterska i Nässjö kommun ansvarar du tillsammans med dina kollegor för en hälso- och sjukvård med hög kvalitet. Du utför ditt arbete självständigt och i nära samarbete med sjuksköterska. Arbetsuppgifterna kan vara provtagning, såromläggning, hantering av kateter och stöttning till den enskilde eller dess anhöriga. Du arbetar även dagligen med att dokumentera i vårt verksamhetssystem.Kvalifikationer
Vi söker dig som är färdigutbildad specialistundersköterska. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med geriatrik, palliativ vård, äldreomsorg eller hemsjukvård.
Viktiga egenskaper hos dig som vi värdesätter är att du kan arbeta självständigt samtidigt som du fungerar väl i team och delar med dig av din kunskap och erfarenhet. Du är lyhörd och bemöter patienter, anhöriga och kollegor på ett positivt sätt. Dessutom är du flexibel, ansvarstagande och har förmågan att snabbt anpassa dig vid förändringar i verksamheten samt bidrar aktivt till dess utveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort är ett krav.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista annonseringsdatum.
ÖVRIGT
Läs gärna mer om hur det är att arbeta i Nässjö kommun via www.nassjo.se.
Enhetschef
