Specialistundersköterska Demens/Kognitiv sjukdom
Nora kommun / Undersköterskejobb / Nora Visa alla undersköterskejobb i Nora
2026-02-24
, Lindesberg
, Örebro
, Lekeberg
, Karlskoga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nora kommun i Nora
Gör skillnad varje dag - i Nora kommun!
Vill du använda din specialistkompetens inom kognitiv sjukdom och demens för att skapa trygghet, livskvalitet och värdighet för äldre?Då kan det här vara rollen för dig.
Nora kommun söker nu en specialistundersköterska med inriktning mot kognitiv sjukdom/demens som vill bidra med kunskap, engagemang och arbetsglädje - och som brinner för ett personcentrerat arbetssätt inom äldreomsorgen.
Hos oss på Ängen, Nora kommuns demensdagverksamhet, arbetar vi med att ge stöd till personer med kognitiv sjukdom som bor hemma och vistas i verksamheten under dagtid. Verksamheten är strukturerad och utformad för att skapa trygghet, kontinuitet och förutsägbarhet för deltagarna.
Arbetet på Ängen fokuserar på att:
* Stärka den enskildes resurser och självständighet
* Skapa social gemenskap och meningsfull sysselsättning
* Motverka ensamhet
* Ge avlastning och stöd till anhöriga
Arbetet bedrivs dagtid och i mindre grupper, vilket skapar goda förutsättningar för fördjupade relationer och personcentrerad omsorg av hög kvalitet.Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat att:
* Planera, genomföra och följa upp individuellt anpassade aktiviteter
* Skapa en trygg, lugn och stimulerande miljö för deltagarna
* Arbeta personcentrerat utifrån varje persons behov, intressen och förmågor
* Bidra med specialistkunskap inom kognitiv sjukdom/demens till arbetsgruppen
* Samverka med anhöriga, andra professioner och aktörer
* Dokumentera enligt gällande rutinerKvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är utbildad undersköterska
* Har specialistutbildning inom Kognitiv sjukdom/demens
* Har erfarenhet av arbete med personer med kognitiv sjukdom
* Är trygg, lyhörd och har ett gott bemötande
* Tycker om att arbeta strukturerat men samtidigt kreativt
* Du har lätt för att samarbeta, dela med dig av din kunskap och skapa förtroendefulla relationer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Bakgrundskontroller kommer att genomföras. Intervjuer sker löpande .
Nora kommun är beläget i den norra delen av Örebro län mellan Bergslagens sjöar och skogar. Kommunen har ett fantastiskt kulturarv och ett rikt föreningsliv. Nora är en entreprenörskommun där små lokala företag lever sida vid sida med stora internationella bolag. Till antalet är vi cirka 10 700 invånare och förväntas öka stadigt under kommande år. Dessa förutsättningar och närheten till det expansiva Örebro har gjort att allt fler vill bo och etablera sig i Nora kommun. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304204". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nora kommun
(org.nr 212000-2007) Kontakt
Enhetschef
Sara Ingenäs sara.ingenas@nora.se 058781142 Jobbnummer
9761366