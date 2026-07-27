Specialistundersköterska
Vimmerby kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Vimmerby Visa alla undersköterskejobb i Vimmerby
2026-07-27
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vimmerby kommun, Socialförvaltningen i Vimmerby
Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Genom våra värdeord; Ansvar, mod och fantasi arbetar vi för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 800 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Dessa värdeord genomsyrar kommunens förhållnings- samt arbetssätt och är något alla bär med sig i det dagliga arbetet.
Vi söker nu en Specialist Undersköterska med inriktning demens till Borghaga E, en enhet för personer med demensdiagnos.
Arbetsuppgifterna innebär att underlätta det dagliga livet för brukarna, ge dem god omvårdnad och en meningsfull vardag. Din uppgift som specialistundersköterska är att arbeta med personcentrerad omvårdnad, genom detta tar vi tillvara på det friska hos varje brukare och inkluderar denne i varje beslut som gäller personen. I arbetsuppgifterna ingår även att dokumentera samt utföra hälso- och sjukvårdandeinsatser utifrån delegering från sjuksköterska .
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Som specialistundersköterska inom demens kommer du att ha en central roll i vår verksamhet inom äldreomsorgen. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
• Handledning och mentorskap: Handleda kollegor, både individuellt och i grupp, samt vara ett tillgängligt stöd i det dagliga arbetet.
• Boende behov och åtgärder: Observera och kartlägga boendes behov, samt bidra till att planera och utforma kunskapsbaserade åtgärder med ett helhetsgrepp kring dygnet.
• Stöd och utveckling: Verka som demensvårdsutvecklare inom kvalificerade metoder inom demensomsorg samt upprätthålla och införa nya arbetssätt.
• Kunskapsutveckling: Omvärldsbevaka och uppdatera kunskap inom demens området för att säkerställa att vår verksamhet håller sig i framkant.
• Samverkan och kvalitetsarbete: Leda/medverka på närverksträffar och samarbetsforum.Kvalifikationer
Vi ser att du har:
• Utbildning som undersköterska med bevis om skyddad yrkestitel (Vård och omsorgsprogrammet eller motsvarande)
• Examensbevis från eftergymnasial utbildning omfattande minst 200YH eller minst 60 HP, med tydlig inriktning mot demens
• Handledarutbildning (minimum VO-college steg 2 eller likvärdig)
• B-körkort
För tjänsten krävs även god vana av att använda datorn som arbetsredskap och förmåga att snabbt sätta sig in i nya program och system. Mycket god svenska i tal och skrift. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande.
Vi söker dig som är en empatisk, självgående och ansvarstagande person med förmåga att strukturera ditt arbete och driva utvecklingsarbete för kommunens äldreomsorg. Du har lätt för att anpassa din kommunikation till olika situationer och individer. Med din specialistkunskap förstår du de fackmässiga aspekterna av arbetet och strävar alltid efter att upprätthålla din kunskap för att vara en värdefull resurs för dina kollegor.
Tjänsten omfattas av registerkontroll.
Du som sökande måste uppvisa giltigt Pass, nationellt id-kort eller personbevis samt utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker. Handläggningstiden är cirka två veckor, beställ därför utdraget i god tid via länken nedan:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-01 .
Vimmerby kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa en rättvis och inkluderande process där varje kandidats kompetens står i fokus. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och lägger stor vikt vid personlig lämplighet utifrån de kompetenser som beskrivs i annonsen.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
För att upprätthålla kvalitet och säkerhet i våra rekryteringar kan vissa kontroller bli aktuella inför anställning. Vilka kontroller som gäller för just denna tjänst informerar vi om i samband med intervjun.
Inför anställning behöver du som kandidat kunna visa giltig ID-handling och personbevis.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337268". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vimmerby Kommun
(org.nr 212000-0787)
Stadshuset (visa karta
)
598 81 VIMMERBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vimmerby kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Stefan Andersson stefan.j.andersson@vimmerby.se +46103569772 Jobbnummer
10012141