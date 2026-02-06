Specialistundersköterska
Köpings kommun, Nygården / Undersköterskejobb / Köping Visa alla undersköterskejobb i Köping
2026-02-06
Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för insatser inom äldreomsorg och för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Hos oss arbetar specialistundersköterskor, undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsterapeuter, fysioterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare.
Det vi alla har gemensamt är att vi på olika vis arbetar för att bidra till att de äldre och personer med funktionsnedsättning i Köping kommun ska kunna leva ett så rikt och självständigt liv som möjligt.
Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter såsom personlig omvårdnad, social samvaro och stöd vid måltider mm. I arbetet ingår dokumentation enligt gällande lagstiftning samt kontaktmannaskap.
Som specialistundersköterska och med dina fördjupade kunskaper förväntas du handleda dina kollegor och vara ett stöd i BPSD arbetet, allt från bemötande till etiska frågeställningar. Syftet är att uppmuntra till dialoger och höja kompetensen på hela arbetsplatsen med målet att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Du arbetar på uppdrag av enhetschef och efter delegering av sjuksköterska.
Vi arbetar enligt schema och har både dag- och kvälltjänstgöring samt helgtjänstgöring.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor med kognitiv svikt. Du möter varje individ utifrån dennes behov och önskemål. Du är trygg i dig själv och bekväm att handleda och entusiasmera kollegor. Du är engagerad i både din egen utveckling såväl som verksamhetens.Kvalifikationer
* Utbildad specialistundersköterska inom demens/Kognitiv svikt, samt kunskap i BPSD & Senior Alert
* Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
* Goda datorkunskaper och dokumentationsvana
Meriterande
* Tidigare erfarenhet från vård- och omsorgsarbete
* Kunskaper i finska
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Inom verksamheter i Vård- och Omsorg krävs utdrag ur belastningsregistret.
ÖVRIGT
Vår kommun
Köping ligger i Västra Mälardalen mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna. Med våra 26 000 invånare är vi en lagom stor kommun där nära samarbeten blir möjliga. Att arbeta i kommunen är betydelsefullt och gör direkt skillnad i köpingsbornas vardag.
