Specialisttandläkare till käkkliniken

Käkkliniken har en bred verksamhet inom käkkirurgi, käkortopedi och oralmedicin.
Vi bedriver läns-, regions- och utomlänsvård. På käkkliniken arbetar vi på olika sätt med skelettkirurgi inom ansiktsområdet, såsom ortognatkirurgi, ansiktstrauma, rekonstruktion och dentoalveolär kirurgi. Vi arbetar också med mjukvävnadsåkommor såsom precancerösa förändringar. Den käkkirurgiska enheten består av en sektion för elektiv kirurgi och en för akut kirurgi. Vi bedriver högspecialiserad vård, forskning, utbildning vid Universitetssjukhuset i Linköping.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår sedvanliga käkkirurgiska arbetsuppgifter som implantatkirurgi, bentransplantation,
dentoalveolär kirurgi, ortognatkirurgi, frakturkirurgi inom hela ansiktsskelettet inklusive ansiktstrauma vid traumalarm, käkledskirurgi samt rekonstruktion av ansiktsskelett. I tjänsten ingår handledning och undervisning samt deltagande i dygnet-runt-jour. Kliniken är kopplad till Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet, och det finns goda möjligheter till forsknings- och utvecklingsarbete.
Arbetsgrupp
Kliniken är godkänd som specialistutbildningsklinik i käkkirurgi. Här arbetar ett 40-tal medarbetare
inklusive specialister i käkkirurgi, ST-tandläkare/läkare. assistenttandläkare. Mottagningsverksamhet, poliklinisk kirurgi och administration bedrivs i toppmoderna lokaler. Kliniken har medicinska ansvaret för inneliggande patienter med egna avdelningsplatser.
Om dig
Du skall vara legitimerad tandläkare med specialistkompetens i käkkirurgi. Du har goda baskunskaper i käkkirurgi och har arbetat med arbetsuppgifter enligt arbetsbeskrivningen.
Du drivs av ständig kunskapsinhämtning och utveckling.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Du är professionell, kommunikativ och har en bra samarbetsförmåga. Du arbetar strukturerat och vill vara med att utveckla och driva kliniken framåt.
