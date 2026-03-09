Specialisttandläkare ortodonti, Göteborg
2026-03-09
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!Publiceringsdatum2026-03-09Beskrivning
Specialisttandvården finns representerad inom hela Västra Götalandsregionen vid i huvudsak fem specialisthus som erbjuder specialisttandvård inom samtliga specialiteter.
Specialistkliniken för ortodonti på Odontologen i Göteborg bedriver specialisttandvård för barn, ungdomar och vuxna samt ingår i LKG- teamet i Västra sjukvårdsregionen. Kliniken bedriver dessutom grund-, vidare- och specialistutbildning inom ämnesområdet ortodonti. Kliniken har cirka 50 medarbetare och cirka 9 tandläkare under specialistutbildning.Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som trivs med varierande arbetsuppgifter: egen patientverksamhet, undervisning i form av klinisk handledning, seminarier och föreläsningar inom de olika utbildningar som kliniken är involverad i. Eget utvecklingsarbete/forskning kan också ingå. Omfattningen av de olika delarna kan diskuteras utifrån den sökandes intresse och kan även variera över tid. Den aktuella tjänsten kan innehålla cirka 1 dags klinisk handledning/undervisning inom tandläkarprogrammet alternativt inom specialistutbildning. I uppdraget ingår att, vid behov, även bli involverad i den kliniska verksamheten i andra specialistkliniker i regionen.Kvalifikationer
Specialisttandläkare i ortodonti. Erfarenhet av utbildning/handledning samt en bred klinisk erfarenhet och vana med moderna behandlingsmetoder är meriterande.
Hos oss får du möjlighet att ta eget ansvar och att göra skillnad. På Folktandvården ser vi samarbete som vår styrka och det är därför viktigt att vi kan arbeta bra tillsammans. Dina personliga egenskaper är viktiga och att kunna relatera till andra människor på ett lyhört sätt värderas högt. Om stressade situationer skulle uppstå är det viktigt att kunna ge stabilt intryck och också kunna organisera och prioritera arbetet på ett klokt och effektivt sätt. I det dagliga arbetet är du självgående och tar ansvar för din uppgift så att vi tillsammans kan lösa utmaningar och vara trygga tillsammans för de vi är till för.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Intervju
Vi planerar intervju på plats under april 2026.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
