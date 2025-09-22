Specialisttandläkare i Bettfysiologi
Folktandvården Specialisttandvården Kaniken
Vill du bli en del av vårt engagerade team inom specialisttandvården i Uppsala?
Folktandvården i Region Uppsala växer och utvecklas. Vi söker nu en specialisttandläkare inom bettfysiologi som vill vara med och forma framtiden för vår klinik. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med fantastiska möjligheter till både personlig och professionell utveckling.
Som specialisttandläkare hos oss får du:
• Möjlighet att fördjupa dig inom dina kliniska intresseområden.
• Tillgång till FoU-medel för att driva innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt.
• Möjlighet att arbeta som handledare, undervisa och delta i konsultationsverksamhet.
Specialisttandvården Kaniken i centrala Uppsala erbjuder högspecialiserad vård i nära samarbete med både tandvården och sjukvården. Hos oss möter du en dynamisk arbetsmiljö där enheterna för endodonti, oral protetik, parodontologi och klinisk bettfysiologi verkar under gemensam ledning.
Dina kvalifikationer - vem söker vi?
Vi söker dig som har specialistutbildning i bettfysiologi. Om du är ST-tandläkare med mindre än sex månader kvar till examen är du också välkommen att söka - bifoga då ett intyg från din utbildningsledare om beräknad examinationstid. Forskning och utvecklingserfarenhet är meriterande.
Du är en engagerad och driven person med en positiv attityd. Du tar gärna initiativ, arbetar strukturerat och bidrar aktivt till en god arbetsmiljö. Du har lätt för att kommunicera och samarbeta med andra och bemöter både patienter och kollegor på ett professionellt och respektfullt sätt. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplig
Vi erbjuder
• En tillsvidareanställning på heltid eller deltid, beroende på dina önskemål.
• Flexibelt tillträde enligt överenskommelse.
• Möjlighet till klinisktjänstgöring i Enköping om så önskas.
Vi vill skapa förutsättningar för våra medarbetare att må bra, därför erbjuds ett friskvårdsbidrag om 3000 kr per år. Vi erbjuder också ett skobidrag på 400 kr/år, samt möjlighet att löneväxla till UL-kortet. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder en arbetsplats där kompetensutveckling och karriärmöjligheter värdesätts högt. Region Uppsala har ett av Sveriges bästa kollektivavtal och vi tar hand om dig som medarbetare och skapar förutsättningar för ekonomisk trygghet.
I vårt kollektivavtal ingår bland annat
• Tjänstepension
• Ett starkt försäkringsskydd
• Extra semesterdagar till dig över 40 år
• Tillägg vid föräldraledighet och sjukskrivning
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Välkommen till Specialisttandvården Kaniken - en arbetsplats där vi värdesätter utveckling och gemenskap!
Vill du veta mer?
Verksamhetschef Meral Karakas 018-61 741 637
Ämnesföreträdare Övertandläkare Erik Lindfors, 018-611 63 80
För TT Isabel Brundin, 0705-08 13 10
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan redan idag via länken nedan. Vi kommer att intervjua löpande under anställningstiden och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag. Vi vill att din ansökan ska innehålla personligt brev, meritförteckning samt kopia på yrkeslegitimation. Sista ansökningsdag är 12/10-2025. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Folktandvården i Uppsala län har god tillströmning av patienter, bra ekonomi och intressanta utvecklingsprojekt. Vi är en organisation där alla känner sig behövda och delaktiga, där alla kan tillföra värden och egenskaper som för vår verksamhet framåt. Vårt driv sitter i medarbetarna! Låter det intressant? Kom och dela vårt driv!
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa växeln 018-611 00 00 och be om att få komma i kontakt med HR-specialist säkerhet så kommer du bli guidad vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka genom att fylla i ansökningsformuläret.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
