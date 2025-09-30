Specialistsocionom till Sandvikens ungdomsboende
I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre. Som anställd på Sandvikens kommun har du ett av Sveriges viktigaste jobb. Därför är det viktigt för oss att du trivs på ditt arbete och att du känner att din arbetsinsats är värdefull för samhället. Vi tror att vägen för att nå dit är att alla, oavsett om man är chef eller medarbetare, ska sträva efter att göra varandra bättre. För det bästa arbetet gör vi tillsammans. Genom helhetssyn, samverkan, dialog och genom att dra nytta av varandras olikheter.
Som arbetsgivare och medarbetare arbetar vi tillsammans för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. Det i sin tur ger en framgångsrik och utvecklande kommun. När vi gör varandra bättre - gör vi Sandvikens kommun bättre!
Vill du vara en del av en spännande och utmanande arbetsplats där varje dag är meningsfull och göra skillnad i unga människors liv?
Sandviken kommuns ungdomsboende riktar sig till ungdomar som av olika orsaker inte kan bo hemma hos sina föräldrar. Verksamheten består av en HVB-del med åtta platser för ungdomar mellan 13 och 20 år och en stödboendedel med åtta platser för ungdomar mellan 16 och 20 år. Vårt uppdrag är att bidra till hemmaplanslösningar av hög kvalitet, genom att tillhandahålla akut-, utrednings- och behandlingsplatser i socialtjänstens ungdomsärenden.
Vi på ungdomsboendet erbjuder vi dig en dynamisk och utvecklande arbetsmiljö där du får möjlighet att vara med och forma verksamheten tillsammans med ett engagerat och stöttande team. Vi har flyttat till nya lokaler, vilket ger oss möjlighet att skapa en ännu bättre och mer stödjande arbetsmiljö för våra medarbetare och de ungdomar vi arbetar med.
Vi erbjuder dig till fortbildning, kompetensutveckling och regelbunden handledning i grupp. Kommunövergripande förmåner vi erbjuder dig är bland annat semesterväxling, friskvårdsbidrag, hälsofrämjande aktiviteter, extra semesterdagar när du fyller 40 och 50 år och personal- och fritidsföreningen Pulsen.
På ungdomsboendet arbetar åtta ungdomspedagoger, en föreståndare/chef samt en gruppledare med utredningsansvar. För att ytterligare stärka kompetensen inom nätverks- och familjeorienterat arbetssätt och för att öka möjligheterna för ungdomar att må bra och utvecklas positivt i sin hemmiljö rekryterar vi nu en engagerad specialistsocionom.
Vi är ett ungdomsboende som brinner för att skapa en trygg och stödjande miljö för unga. Med Signs of Safety i centrum arbetar vi för att stärka ungdomarnas egna resurser och skapa hållbara lösningar tillsammans med dem.
I din roll som specialistsocionom kommer du att:
* Implementera och utveckla Signs of Safety-metoden i vårt dagliga arbete.
* Stötta och utbilda kollegor i metoden.
* Arbeta nära ungdomarna för att identifiera deras styrkor och behov.
* Främja hemmaplanslösningar och aktivt involvera hela det privata nätverket kring varje ungdom.
* Stödja och handleda kollegor på boendet för att integrera ett mer familjeorienterat arbetssätt och främja hemmaplanslösningar.
* Samarbeta med familjer, skolor och andra aktörer för att skapa ett starkt nätverk kring varje ungdom.
* Planera behandlingsinsatser som främjar positiv utveckling för unga och deras familjer/nätverk, bland annat genom att erbjuda individuell och familjeinriktad rådgivning och stöd.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är utbildad socionom
* Har erfarenhet av behandlingsarbete inom socialtjänsten och med ungdomar och deras familjer
* Har goda kunskaper i Signs of Safety-metoden
* Har erfarenhet av att stödja och handleda kollegor för att integrera ett familjeorienterat arbetssätt och främja hemmaplanslösningar
Det är meriterande om du:
* Har yrkeserfarenhet inom myndighetsutövning barn och unga
* Har utbildning i utrednings- eller behandlingsmetodik som är relevant för uppdraget, exempelvis FFT, nätverksledarutbildning, TMO, lågaffektivt bemötande, ADAD, Savry eller Ester.
* Har utbildning och erfarenheter av arbete inom skolrelaterad problematik, kriminalitet, substansbruk och arbetsterapi
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är en trygg person som på ett engagerat, reflekterande och ödmjukt sätt bidrar till professionalitet i bemötandet av ungdomar, familjer och samverkanspartners. För att lyckas i rollen behöver du vara en driven och ansvarstagande lagspelare med stort intresse för att bidra till ungdomarnas och verksamhetens gemensamma mål. Vidare ser vi att du som söker besitter en mycket god förmåga att samarbeta och kommunicera.
För att kunna arbeta inom HVB-verksamhet krävs ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Sök på blanketten Registerutdrag för dig som ska arbeta på HVB-hem (familjehem) via www.polisen.se.
Detta tas med om du går vidare i rekryteringsprocessen.
B-körkort är ett krav.
