Specialistsocionom till familjehemsgruppen
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Sandviken Visa alla socialsekreterarjobb i Sandviken
2025-12-05
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Sandviken
, Gävle
eller i hela Sverige
Som anställd på Sandvikens kommun har du ett av Sveriges viktigaste jobb. Därför är det viktigt för oss att du trivs på ditt arbete och att du känner att din arbetsinsats är värdefull för samhället.
Vi tror att vägen för att nå dit är att alla, oavsett om man är chef eller medarbetare, ska sträva efter att göra varandra bättre. För det bästa arbetet gör vi tillsammans. Genom helhetssyn, samverkan, dialog och genom att dra nytta av varandras olikheter. Som arbetsgivare och medarbetare arbetar vi tillsammans för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. Det i sin tur ger en framgångsrik och utvecklande kommun.
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Sandvikens kommun har en funktionsindelad organisation. Inom förvaltningens ansvarsområde finns barn- och ungdomsvård, beroendevård, ekonomiskt bistånd och familjerätt samt handläggning av alkoholtillstånd och strategiskt arbete inom områdena folkhälsa och trygghet och ANDTS. Förvaltningen har en väl utbyggd öppenvård för barn, unga och deras familjer samt för vuxna.
Nu söker vi en specialistsocionom till vår familjehemsgrupp!
Familjehemsgruppen söker en erfaren familjehemssekreterare som vill bidra med trygghet, kompetens och ett prestigelöst ledarskap. Du kommer till en grupp som är stabil och inkluderande. Familjehemsgruppen ligger under Familjehem- och Familjerättsenheten.
Varför välja Sandvikens kommun och IFO? Hos oss får du möjlighet att arbetsleda och utvecklas i en verksamhet präglad av professionalitet, samverkan och ett starkt socialt engagemang. Just nu genomför vi ett omfattande implementeringsarbete av Signs of Safety och förbereder oss för Framtidens socialtjänst - där vi bygger vidare på det som fungerar och utvecklar det som saknas.
Vi erbjuder dig bland annat dessa förmåner: Reflektionstid, Semesterväxling, årsarbetstid, friskvårdsbidrag, hälsofrämjande aktiviteter, extra semesterdagar när du fyller 40 och 50 år, personal- och fritidsföreningen Pulsen.Publiceringsdatum2025-12-05Arbetsuppgifter
Familjehemsgruppen har ansvar för att rekrytera, utreda och handleda familjehem, jourhem, kontaktfamiljer samt kontaktpersoner. Vi arbetar i nära samverkan med socialsekreterare för att hitta de bästa uppdragstagarna åt våra barn och unga.
Som specialistsocionom på familjehemsgruppen kommer du att arbeta med ett nära vardagsstöd till medarbetarna på gruppen. I ditt uppdrag ingår att dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper, att vara metodstöd i olika handläggningsprocesser samt vara aktiv i ärenden där dina kollegor behöver stöd och vägledning. Som specialistsocionom har du ett nära samarbete med ansvarig enhetschef samt de andra specialistsocionomerna inom verksamheten.
Hos oss är samverkan ett kärnvärde då vi arbetar nära andra enheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom och har flerårig erfarenhet av arbete med familjehem. Det är meriterande med erfarenhet av arbetsledning, specialuppdrag samt Signs of Safety.
Du är trygg i dig själv och känner dig bekväm i att ha en ledande roll i arbetsgruppen. Det är av stor vikt att du genom din person och kompetens kan vara med och skapa trygghet i arbetsgruppen och bidra till ett kvalitativt arbete. Vi förutsätter att du är en empatisk person och att du vill arbeta målmedvetet för att både du själv och dina kollegor ska trivas och ha det bra tillsammans på jobbet. Arbetet hos oss förutsätter och erbjuder flexibilitet. Vi tror att det är bra om du har en god förmåga till struktur och fokus, detta då det ligger i jobbets natur att saker då och då inträffar som sätter medarbetarnas stressnivå och tålamod på prov. Du tycker att samverkan både internt och extern är viktigt och självklart.
För att kunna arbeta hos oss ska du även ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. B-körkort är ett krav. Vi lägger också stor vikt vid din personliga lämplighet särskilt din trygghet, mognad och förmåga att bidra till ett öppet, tillåtande och lärande arbetsklimat.
ÖVRIGT
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "319-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens kommun
(org.nr 212000-2346) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Anna Hall anna.hall@sandviken.se 026-241673 Jobbnummer
9629911