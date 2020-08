Specialistsjuksköterska till Strålbehandlingen - Region Stockholm - Sjuksköterskejobb i Solna

Prenumerera på nya jobb hos Region Stockholm

Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Solna2020-08-26Vi erbjuderStrålbehandling ingår som en Medicinsk Enhet (ME) i Tema Cancer. Vi erbjuder en högspecialiserad vårdmiljö inom strålbehandling där vårt mål är att möta förväntningarna om en individanpassad strålbehandling av högsta internationella standard för alla invånare i Stockholm och Gotland.Verksamheten inom ME Strålbehandling bedrivs i lokaler på Nya Karolinska sjukhuset (NKS). Där har vi toppmodern utrustning som omfattar 8 acceleratorer, en stor brachyavdelning samt den förberedande verksamheten med fixationslab, datortomografer, magnetkameror och dosplanering. Verksamheten har ca 100 medarbetare vilket gör oss till en av Sveriges största strålbehandlingsavdelningar.Vi är en komplett grupp bestående av specialistsjuksköterskor, undersköterskor och onkologer. I teamet ingår även sjukhusfysiker och ingenjörer. I vårt uppdrag ingår högspecialiserad vård, forskning och utbildning där verksamheten bygger på multiprofessionell samverkan och är inriktad på patientflöden. Vi erbjuder utvecklande arbete inom strålbehandling där onkologisk omvårdnad och högteknologisk vård utgör grunden för sjuksköterskans arbetsuppgifter.2020-08-26Vi söker specialistsjuksköterskor till Strålbehandlingen där vi tillämpar personcentrerad vård som en röd tråd i alla våra enheter inom verksamheten. Samverkan i team är extra viktigt för att våra olika kompetenser ska gagna vårdarbetet för patienten.Här arbetar du som specialistsjuksköterska med att ge strålbehandling och onkologisk omvårdnad utifrån patientens specifika behov. I omvårdnadsarbetet ingår omhändertagande av symtom och biverkningar från sjukdom och behandling, patientinformation samt koordinering av patientens vård under pågående behandling.Vi sökerDu har god samarbets- och kommunikationsförmåga samt ett kreativt förhållningssätt. Du har stort engagemang och intresse för strålbehandling och omvårdnad. Du är intresserad av teknik, människor och har patienten i fokus.Stor vikt läggs vid din förmåga att kunna arbeta i team samt att kunna se helheten både ur ett medarbetarperspektiv och ett patientperspektiv.KvalifikationerKrav:Specialistsjuksköterska inom onkologi med inriktning strålbehandling eller motsvarandeIntervjuer kommer att ske löpande.För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:1. Personligt brev2. CV3. Övriga bilagor (bifogas i förekommande fall)YrkeslegitimationBevis om specialistkompetensProvanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.Tema Cancer är ett av de största av Karolinska Universitetssjukhusets teman. Tema Cancer bedriver sin verksamhet huvudsakligen i Huddinge och Solna, men har även verksamhet på Danderyds sjukhus. Tema Cancer har cirka 2 000 medarbetare och utreder, behandlar och vårdar patienter med någon form av malign tumörsjukdom samt benign hematologi och koagulationssjukdom.Genom att arbeta med värdebaserad vård där multiprofessionella och multidisciplinära team samarbetar strävar vi efter resultat som gör skillnad för patienten. Vårt nära samarbete med Karolinska Institutet gör att vi även kan bedriva omfattande patientnära klinisk forsknings- och utbildningsverksamhet.Har du frågor kring rekryteringsprocessen? Kika gärna på vår hemsida där du hittar samlade frågor och svar om hur vi arbetar med rekrytering på Karolinska Universitetssjukhuset.Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistretVi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Sök tjänsten". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidHeltidSista dag att ansöka är 2020-09-30REGION STOCKHOLM5334241