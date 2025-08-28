Specialistsjuksköterska till psykosmottagning B
2025-08-28
Verksamhetsområde psykiatri
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Psykosmottagning B bedriver verksamhet för personer över 18 år. Mottagningen har ett särskilt uppdrag vad gäller specialistpsykiatrisk utredning, behandling, omvårdnad och rehabilitering för patienter med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. Alla patienter tilldelas en ansvarig läkare och en samordnare (case manager). Mottagningens arbetssätt utgår från Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, med målsättningen att patienten med stöd och hjälp ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Patienter vid mottagningen erbjuds bland annat IMR (illness, management and recovery), insatser enligt vårdprogrammet för psykiatrisk rehabilitering, social färdighetsträning, VOSS (vård- och stödsamordning) och hälsofrämjande åtgärder.
Arbetet är teambaserat. Varje team består av psykologer, specialistläkare, specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut och kuratorer. Vi samarbetar med andra vårdgivare inom kommun och landsting och vi erbjuder även stöd till närstående.
Ditt uppdrag
Ditt uppdrag som sjuksköterska på psykosmottagningen:
• du har en central roll i samverkan kring komplexa vårdbehov
• du är samordnare för ett antal patienter
• du medverkar i, och har möjlighet att utveckla, gruppverksamheter för mottagningens patienter
• du arbetar med psykoedukation, läkemedelsuppföljning och rådgivning
• du administrerar läkemedel och provtagning.
Hos oss får du arbeta i ett stabilt välfungerande team som har stor samlad erfarenhet av patientgruppen och mottagningens uppdrag. Psykosmottagningen är uttalat utvecklingsinriktad och vi planerar efter behov utbildningar i de metoder, instrument och gruppbehandlingar som är nödvändiga.
Vi söker dig som är specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, eller allmänsjuksköterska med motsvarande erfarenhet. Erfarenhet av psykiatri är meriterande. Du tycker även att det är viktigt med den sociala arbetsmiljön och att ha trevligt på jobbet. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. Som sjuksköterska förväntar vi oss att den psykiatriska omvårdnaden alltid är i fokus, både i kontakt med patienten och anhöriga. Arbetet är förlagt måndag till fredag kontorstid utan helgtjänstgöring. B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder
En tillsvidaretjänst på heltid, provanställning om högst 6 månader kan komma att tillämpas. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Magnus Blom: magnus.blom@akademiska.se
Fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
