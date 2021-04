Specialistsjuksköterska till PrePostOp i Huddinge - Region Stockholm - Sjuksköterskejobb i Huddinge

Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Huddinge2021-04-12Specialistsjuksköterskan Faye har jobbat på Prepostop i Huddinge sedan 2008."Jag har jobbat på många ställen, men sedan jag började här kan jag inte se mig själv någon annanstans. Här finns patienter inom alla olika områden, bland annat barn, gynekologi, ortopedi, transplantation. Det har också skett en stor utveckling under de år jag har jobbat här. En del av de patientgrupper vi jobbar med hamnade tidigare på intensivvården, men nu hos oss."Prepostop är en del av Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård.Vi utför avancerad postoperativ vård samt pre- och postoperativ optimering av patienter. Ungefär 20 % av våra patienter är barn. Våra patienters vårdtid varierar mellan en timme upp till ett dygn.Arbetet är förlagt till dag/kväll/helg. I vår verksamhet har vi ett högt flöde under eftermiddag/kväll, och för att möta upp verksamhetens behov har vi ett flertal mellanturer kl. 9-18 samt kl. 10-19.Vi jobbar två helger på 10 veckor. Möjlighet att arbeta deltid kan diskuteras för dig som är intresserad av det.Vi erbjuder dig en plats i vårt team där vi värdesätter dig som individ. Vi jobbar fokuserat med ett delaktigt och närvarande ledarskap där vi ser individen och ser till att du får de bästa förutsättningarna till din fortsatta utveckling.När du börjar hos oss kommer du att få ett inskolningsprogram som anpassas efter dina behov. Vi tar även fram en individuell kompetensutvecklingsplan tillsammans med dig för att erbjuda dig en kontinuerlig fortbildning.Du får givetvis också del av de förmånervi som universitetssjukhus kan ge."Jag älskar Prepostop och kommer aldrig att sluta här!" säger Faye.Vi söker dig somär trygg i dig själv och i din yrkesrolltrivs i en föränderlig vardag, kan anpassa dig till omgivningen och reflekterar kring och strukturerar ditt arbete med bibehållet lugnföljer struktur och planering, men också är bekväm i att omprioritera när det behövssamarbetar med, hjälper och tar hjälp av kollegor för att nå avdelningens gemensamma mållitar på din egen förmåga och har mod att agera efter din egen övertygelsearbetar enligt yrkesetiska koder med patienten i fokus och skapar delaktighet och samsyn i vårdmötet.KvalifikationerKrav:Legitimerad sjuksköterskaSpecialistutbildning inom akutsjukvård, intensivvård, anestesisjukvård eller barnsjukvårdMinst två års erfarenhet som sjuksköterskaErfarenhet från Take Care och OrbitMeriterande:Erfarenhet från pre- och postoperativ verksamhet, intensivvård, operation, anestesi och/eller akutsjukvård.Vill du bli Fayes nya kollega? Välkommen att söka redan idag!För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:1. CV2. Övriga bilagor (bilagor bifogas i förekommande fall)Personligt brev (frivilligt)YrkeslegitimationBevis om specialistkompetens2021-04-12Birgitta Anderssson, Omvårdnadschef, tel. 072-584 07 23Henrik Bucht, Omvårdnadschef, tel. 072-2542230Fackliga representanterVårdförbundet: Mira Nyberg, mira.nyberg@sll.se Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Läs mer om rekryteringsprocessen HÄR.Funktion Perioperativ medicin och intensivvård (PMI) är sjukhusets samlade resurs för anestesi, operation, pre- och postoperativ vård samt intensivvård för vuxna. PMI ansvarar också för tryckkammare (HBO), högspecialiserad smärtvård och de steriltekniska enheterna.Varaktighet, arbetstidHeltidSista dag att ansöka är 2021-05-05REGION STOCKHOLM5686128