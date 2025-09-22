Specialistsjuksköterska till Barnkliniken
Region Kronoberg, Sjukhusvård / Sjuksköterskejobb / Växjö Visa alla sjuksköterskejobb i Växjö
2025-09-22
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Sjukhusvård i Växjö
, Alvesta
, Lessebo
, Tingsryd
, Ljungby
eller i hela Sverige
På barn- och ungdomskliniken arbetar engagerade medarbetare inom flera olika professioner. Nu söker vi en specialistsjuksköterska som vill bli en viktig del av vårt team. Tillsammans sätter vi alltid barnets bästa i fokus, i en prestigelös miljö där allas bidrag är lika viktiga.
Vi möter varje dag svårt sjuka patienter och deras närstående, vilket kräver bred kompetens, flexibilitet och ett nära samarbete mellan olika yrkeskategorier. Vår arbetsmiljö präglas av ständig rörelse och variation, där vi arbetar över avdelnings- och teamgränser. Kulturen hos oss är tillåtande och omtänksam - vi är måna om varandra och tar ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön. För att skapa hållbarhet i arbetet erbjuder vi reflektion, återhämtning och handledning vid behov. Hos oss får du möjlighet att växa i din yrkesroll och bidra till en arbetsplats där engagemang, utveckling och trivsel går hand i hand.
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag. Vi erbjuder alla våra anställda olika förmåner och här kan du läsa mer om dem https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Som specialistsjuksköterska på barnkliniken har du ett varierat och utvecklande arbete där du främst kommer tjänstgöring på barnmottagningen men även ha en samtjänstgöring mot barnavdelning/barnakut.
Du arbetar huvudsakligen dagtid på mottagningen och har en central roll i mötet med barn, ungdomar och deras familjer. Arbetet omfattar bland annat egen sjuksköterskemottagning, telefon- och 1177-rådgivning, spirometrier samt deltagande i medicinska team med fokus på astma, allergi, andningsunderstöd och lungsjukdomar. Du bidrar även genom att samordna insatser inom allergi gentemot skola, förskola och hemmet samt vara delaktig i allergiutredningar.
I tjänsten ingår även samtjänstgöring på barnavdelningen och barnakuten, främst under helger, sommarperiod och storhelger. Då arbetar du på ett rotationsschema som omfattar dag, kvälls och nattpass.
Tjänsten erbjuder:
* Variation mellan mottagningsarbete och kliniskt arbete på vårdavdelning
* Arbete i multiprofessionella team
* Möjlighet att fördjupa dig inom barn och ungas andningssjukdomar, allergier och astma
* En viktig roll i kontakten med barn, ungdomar och deras familjer, både i vården och i vardagenKvalifikationer
Vi söker dig som är specialistsjuksköterska inom barn och ungdom. Du har gärna erfarenhet av astma- och allergivård för barn och ungdomar samt av arbete på barnavdelning, barnakut och barnmottagning.
Som person är du trygg i din yrkesroll och har ett professionellt och varmt bemötande. Du trivs med att samarbeta i team men kan också arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 600/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Sjukhusvård Kontakt
HR-specialist
Josefina Ågren josefina.agren@kronoberg.se 0470-58 69 34 Jobbnummer
9520863