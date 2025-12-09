Specialistsjuksköterska Till Asih Innerstan
Stiftelsen Stockholms sjukhem / Sjuksköterskejobb / Stockholm
2025-12-09
Varmt välkommen att söka dig till en av Sveriges största idéburna vårdgivare och till oss inom Avancerad Sjukvård I Hemmet, som enligt vår mening - är ett av de finaste jobben som finns.
Vem vårdar vi?
På Stockholms Sjukhem har avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och den palliativa vården (SPSV) en nära samverkan. Det ger oss möjligheter att vara lyhörda och flexibla för patient och närståendes önskan och behov, och att vi kan erbjuda en fin och värdefull kontinuitet. Vår målgrupp är patienter som är 18 år och äldre, med botbar och kronisk allvarlig sjukdom
Är du vår kollega?
Som specialistsjuksköterska arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter som sjuksköterska inom ASIH verksamhet. Du handleder såväl studenter som kollegor. Du tar aktivt ansvar och får förutsättningar att planera och driva utvecklings- och förbättringsarbete med stöd av klinikledningen, vilket sker i projektform med avsatt tid efter behov. Det ingår ett ansvar i att hålla sig a jour med nya rön och utveckling inom kunskapsområdet. Arbetet syftar till att stärka patientsäkerhet, vår personcentrerade vård och kompetensutveckling på enheten. Du ingår i en nätverksgrupp med specialistsjuksköterskor på de övriga enheterna inom palliativ vård.
Dina personliga egenskaper är viktig. För att trivas hos oss krävs det att du känner dig trygg i att arbeta självständigt. Du har alltid nära stöd i dina kollegor och chef, men arbetets art bygger på att du själv ska kunna fatta snabba beslut om situationen så kräver. Ditt bemötande är mjukt och respektfullt, och du har en förmåga att på ett naturligt sätt etablera en god relation till patienter, närstående och kollegor.
Krav för tjänsten
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med genomförd specialistutbildning med inriktning mot palliativ vård eller onkologi. Då vi ofta tar emot studenter så är det meriterande om du har utfört handledarutbildning. Tjänsten kräver körkort B och att du har goda kunskaper i svenska tal och skrift.
Vi kan erbjuda dig tillsvidareanställning med provanställning. Dag-/kvällstjänstgöring (2 av 5 helger). Tillträde sker enligt överenskommelse.
Mer information och ansökan
Har du ytterligare frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande enhetschef Annika Norman 08 122 821 05 eller ställf. enhetschef Lotta Billgert 08 122 821 04. Urvalet hanteras löpande.
Stockholms Sjukhem arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens för att främja att vi är en arbetsplats för alla. Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning.
Stockholms Sjukhem är en av Sveriges största idéburna vårdgivare. Vi erbjuder ett brett vårdutbud inom äldreomsorg, rehabilitering, geriatrik och palliativ vård. Att bedriva sjukvård och äldreomsorg är ett stort samhällsansvar och som godkänd universitetssjukvårdsenhet arbetar vi ständigt med forskning, utveckling och utbildning. Hos oss arbetar du i en varm miljö som värdesätter det personliga bemötandet och kännetecknas av värdeorden engagemang, kunskap och omtanke. Ersättning
