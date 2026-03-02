Specialistsjuksköterska till ambulansen
2026-03-02
Vill du ha ett omväxlande arbete där din kompetens tillvaratas och utmanas? Är du ambulanssjuksköterska eller specialistsjuksköterska med annan lämplig specialistutbildning såsom anestesi, akut eller IVA? Sök ett livsviktigt jobb inom ambulansen!
Tillsammans med en ambulanssjukvårdare, eller sjuksköterska, ger du bästa möjliga vård och bemötande i patientens hem, på en olycks- eller skadeplats och under transport till vårdinrättning.
Du möter patienter i alla åldrar som drabbats av akut sjukdom eller skada. På en olycksplats samverkar ni ofta med polis, räddningstjänst och akutläkare och ambulansen turas ni om att framföra på ett säkert sätt.
Som specialistsjuksköterska är du medicinskt ansvarig i ambulansen. Du gör medicinska prioriteringar och beslutar om omvårdnads- och medicinska åtgärder utifrån vårdbehov och hänvisar till rätt vårdnivå. Din kompetens kommer till användning och utmanas vid varje larm då ni oftast är först på plats och då er insats kan vara helt avgörande för patienten.
Du utgår ifrån och ingår i en ambulansstation. Våra ambulansstationer finns belägna i hela Storstockholm. Vid behov får du även arbeta på andra stationer under din anställning.
Vi erbjuder
En gedigen introduktionsutbildning på 8 veckor om du inte har arbetat inom ambulanssjukvården tidigare
Ett livsviktigt och självständigt arbete med stort eget ansvar
Kollegor med starkt engagemang och hög kompetens
Vidareutbildning i bland annat AMLS, PHTLS och PEPP samt stöd till att ta C1-körkort
5.000 kr i friskvårdsbidrag per år
Förmånlig tjänstepension
Vi söker
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och som kan ta ansvar, samt har ett gott omdöme när du fattar små och stora beslut då arbetet är självständigt. Då inget uppdrag är det andra likt behöver du snabbt kunna anpassa dig till ändrade arbetsförhållanden och arbetstempo, men samtidigt behålla ditt lugn i bemötandet av patienter och anhöriga. Att vara bra på att samarbeta och kunna arbeta med olika kollegor, bemöta patienter, anhöriga och samverkanspartners på ett respektfullt och förtroendeingivande sätt är en självklarhet för dig och något du är bra på.Publiceringsdatum2026-03-02Kvalifikationer
Specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård eller specialistsjuksköterska med annan lämplig inriktning, exempelvis anestesi, akutsjukvård eller IVA, och då med minst 2 års erfarenhet från ambulans- eller akutsjukvård
Minst B-körkort och god körvana i stadstrafik. C1 är meriterande
Då tunga lyft av patient förekommer är det även viktigt att du har god fysik
Behärskar svenska i tal och skrift. Andra språk är meriterande
Ansökan och mer information
Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Urval och intervju sker löpande under ansökningstiden.
För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla CV, sjuksköterskelegitimation, examensbevis på specialistutbildning och övriga intyg som styrker ditt CV. Du ska ladda upp dessa i vårt rekryteringssystem när du ansöker.
I rekryteringen ingår förutom intervju, test av din kör- och fysiska förmåga samt kontroll hos Socialstyrelsen/IVO. Vi begär även in utdrag ur polisens belastningsregister.
Ambulanssjukvårdsförvaltningen arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön. Övrig information
Du kan komma att krigsplaceras inom ambulanssjukvårdsförvaltningen vid anställning.
Sökord: ambulans, sjuksköterska, ambulanssjukvård, specialistsjuksköterska, ambulanssjuksköterska, akutsjuksköterska, ivasjuksköterska, antestesisjuksköterska.
Om ambulanssjukvårdsförvaltningen
Ambulanssjukvårdsförvaltningen ansvarar för ambulanssjukvård i Region Stockholm och utför både akuta uppdrag via 112 och specialiserade vårduppdrag som intensivvårdsambulans, och psykiatriska ambulanser. Vi ger vård där människor befinner sig och under transport, i nära samarbete med vårdens övriga aktörer. Genom utbildning, forskning och kontinuerlig utveckling bidrar vi till en trygg och modern ambulanssjukvård i hela länet.https://ambulanssjukvard.regionstockholm.se/
